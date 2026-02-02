Điều tra, xử lý vụ tạt sơn vào nhà hàng ở phường Quy Nhơn

(GLO)- Nhà hàng vừa khai trương thì bị người lạ mặt tới tạt sơn khiến một gia đình ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) hoang mang, lo lắng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 2-2, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - xác nhận: UBND phường đã tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.T (SN 1973, ở địa chỉ lô 12 đường Lê Đức Thọ nối dài, phường Quy Nhơn) về việc căn nhà của gia đình bà bị kẻ xấu tạt sơn, làm bẩn nhà cửa, hư hỏng hệ thống cửa kính.

UBND phường Quy Nhơn đã chỉ đạo Công an phường xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Hiện trường vụ tạt sơn vào căn nhà của bà P.T.T. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30-1, một người đàn ông đi xe máy tới trước căn nhà của bà T., xách theo thùng sơn đặt phía trước nhà. Sau đó, người này tạt sơn vào trước vỉa hè, nền nhà, cửa kính.

Đến sáng cùng ngày, gia đình bà T. phát hiện khu vực trước nhà và hệ thống cửa kính bị sơn bôi bẩn, gây hư hỏng. Sau đó, gia đình bà T. phải thuê người tới dọn dẹp, lau rửa để đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời trình báo vụ việc đến các cơ quan chức năng.

Gia đình bà P.T.T thuê người lau dọn, chùi rửa vết sơn. Ảnh: Người dân cung cấp

Bà T. cho hay: “Từ trước đến nay, gia đình tôi không hề có mâu thuẫn, xích mích với bất kỳ ai và càng không liên quan đến vấn đề vay mượn tiền hoặc nợ nần. Ngày 29-1, gia đình tôi khai trương nhà hàng ăn uống tại lô 12 đường Lê Đức Thọ nối dài. Ngay rạng sáng ngày 30-1 đã xảy ra sự việc này.

Tôi mong chính quyền địa phương và cơ quan Công an sớm xác minh, điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng, giúp gia đình tôi yên tâm làm ăn, sinh sống”.