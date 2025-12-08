Thêm tình tiết mới trong vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép ở xã Kim Sơn

(GLO)- Liên quan đến vụ việc 97,74 ha rừng bị phá và khai thác trái phép ở khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157, xã Kim Sơn (tỉnh Gia Lai), Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đề nghị Chi cục Kiểm lâm kỷ luật 2 kiểm lâm viên địa bàn.

Tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân ngày 8-12 xác nhận đơn vị đã trưng cầu Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) giám định thiệt hại rừng. Kết quả giám định tổng thiệt hại về rừng bị phá và khai thác ở khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157, thuộc xã Kim Sơn là 97,74 ha (tăng 2,9 ha so với kết quả ban đầu là 94,84 ha).

Trong đó, tổng diện tích rừng tự nhiên bị phá là 23,13 ha (gồm 3,74 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý; 19,28 ha do UBND xã Kim Sơn quản lý; 0,11 ha do một đơn vị trại giam ở địa bàn quản lý). Diện tích bị thiệt hại thuộc rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, rừng nghèo và rừng nghèo kiệt; rừng gỗ loài thực vật thông thường.

Tổng diện tích rừng trồng bị khai thác là 74,61 ha, trong đó có 22,27 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý; 52,34 ha do UBND xã Kim Sơn quản lý. Loại rừng bị thiệt hại là rừng trồng, chức năng phòng hộ; loài cây keo lai, gỗ loài thực vật thông thường.

Thời điểm diễn ra hoạt động phá rừng tự nhiên và khai thác rừng trồng từ tháng 3 đến tháng 6-2025. Toàn bộ cây gỗ rừng trồng và cây gỗ rừng tự nhiên đã cưa hạ, vận chuyển ra khỏi hiện trường. Hiện trường có các đoạn đường đã mở vắt ngang các sườn đồi, chiều rộng 4-5 m, chiều dài chưa xác định. Tại thời điểm kiểm tra, không có phương tiện đào, mở đường.

Ngoài việc phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng, khai thác rừng, ngày 30-11, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc kiểm điểm trách nhiệm 2 kiểm lâm viên phụ trách địa bàn.

Hiện trường vụ phá rừng, khai thác rừng ở khoảnh 4, khoảnh 6, tiểu khu 157 (xã Kim Sơn). Ảnh: bạn đọc cung cấp

Theo đó, ông Phan Văn Thành và Trương Ngọc Nhuận được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh giao nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn xã Ân Nghĩa (cũ) nay là xã Kim Sơn, là lực lượng trực tiếp được phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát rừng và đất lâm nghiệp tại xã Kim Sơn. Tuy nhiên, 2 ông thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, để xảy ra tình trạng người dân vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp trong thời gian dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý; không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm để phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm cũng đang xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý trách nhiệm theo quy định.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại lớn. hành vi khai thác rừng trồng phòng hộ của người dân tự đầu tư có nhiều tình tiết cần xác minh, thu thập thêm tài liệu để làm rõ. Do vậy, Viện kiểm sát khu vực 5 và Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã thống nhất gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin.

“Trong tuần này, Hạt sẽ cùng với Viện Kiểm sát khu vực 5 hoàn tất hồ sơ để chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định”-đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân cho biết thêm.