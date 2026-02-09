Triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề quy mô lớn tại Gia Lai

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức số đề.

Theo đó, hai đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Văn Sự (SN 1976, trú xã Tây Sơn) và Trần Thị Thảo (SN 1983, trú xã Bình Phú).

Hai đối tượng Trần Thị Thảo và Trần Văn Sự.

Trước đó, ngày 6-2, sau nhiều ngày theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động 9 tổ công tác phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt tập kích 9 điểm ghi số đề tại các xã Bình Phú, Bình An và Tây Sơn và bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Văn Sự cùng em ruột là Trần Thị Thảo đã lôi kéo, rủ rê nhiều người làm trung gian ghi số đề cho các con bạc. Các “tịch đề” sau đó được chuyển về cho Sự và Thảo thông qua tài khoản Zalo “Cucu” (đăng ký bằng số điện thoại 0905.824.011) để hưởng tiền hoa hồng.

Trong đường dây này, Trần Văn Sự là người trực tiếp cầm cái, thanh toán tiền thắng, thua cho các trung gian và người chơi. Trần Thị Thảo có vai trò giúp sức, thực hiện việc tổng hợp tịch đề, tính toán tiền thắng, thua sau khi có kết quả xổ số rồi gửi cho Sự.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.



Riêng trong ngày 6-2, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Trung là 171 triệu đồng và xổ số kiến thiết miền Bắc là 197 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Văn Sự, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đáng chú ý, đối tượng Sự đã giấu 2 điện thoại di động chứa nhiều dữ liệu đánh bạc dưới nắp cống trong khuôn viên gia đình nhằm phi tang nhưng vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố 9 đối tượng về hành vi đánh bạc theo quy định của pháp luật.