Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại phường Hoài Nhơn

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ đánh bạc quy mô lớn vừa bị triệt phá tại phường Hoài Nhơn.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hoài Nhơn tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ Quốc Việt (khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Nhơn).

triet-pha-tu-diem-danh-bac-quy-mo-lon-tai-phuong-hoai-nhon-6676.jpg
Hiện trường vụ đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Khang Thịnh

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang bà Nguyễn Thị Phú (SN 1981, trú tại phường Hoài Nhơn) - chủ nhà trọ Quốc Việt cùng 15 đối tượng đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua, ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 73 triệu đồng; trong đó, thu giữ trên chiếu bạc hơn 18 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm: tiền mặt, dĩa, tô kim loại, 6 hạt xúc xắc, tấm bầu cua, mền và chiếu dùng để tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt quả tang chủ yếu cư trú tại các phường Hoài Nhơn, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai); ngoài ra còn có đối tượng đến từ Khánh Hòa.

