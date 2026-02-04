Đề xuất biện pháp xử lý tài xế xe Hoa Trang vì hành hung tài xế xe Kim Hoàng

(GLO)- Liên quan đến vụ tài xế của nhà xe Kim Hoàng (phường Hoài Nhơn) bị tài xế xe khách Hoa Trang (phường Tam Quan) chặn đường hành hung, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã tiến hành xác minh và đề xuất Công an tỉnh Gia Lai biện pháp xử lý.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 8 giờ 34 phút ngày 31-1-2025, tại Km3+900 quốc lộ 1D (đường Tây Sơn), thuộc địa bàn khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc.

Thời điểm trên, cả 2 xe khách loại 16 chỗ đều di chuyển cùng chiều theo hướng Quy Nhơn - Hoài Nhơn.

Thời điểm ông Trần Minh T. (tài xế xe Hoa Trang) chặn đầu xe, lao vào tấn công nạn nhân. Ảnh chụp từ clip

Người bị tấn công là ông Trần Văn H. (SN 1985, trú phường Hoài Nhơn Bắc) điều khiển xe khách Kim Hoàng mang biển kiểm soát 77B-016.30. Người hành hung ông H. là ông Trần Minh T. (SN 1969, trú phường Tam Quan) là người điều khiển đồng thời là chủ xe Hoa Trang, biển kiểm soát 77F-002.78.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ông T. bức xúc vì cho rằng tài xế H. khi di chuyển trên đường đã đón khách trước mình. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. đang di chuyển, thấy ông H. vừa đón 2 người khách lên xe thì lập tức chặn đầu, lao vào tấn công.

Tài xế xe khách Kim Hoàng bị đấm liên tiếp khi đang ngồi trên ghế lái. Ảnh chụp màn hình

Cơ quan Công an nhận định: Thời điểm xảy ra vụ việc, trên đường có nhiều phương tiện qua lại. Tuy nhiên do đường rộng nên không gây cản trở giao thông. Vụ việc xảy ra nhanh nên không gây sự tò mò, tập trung đông người.

Sau đó, cả tài xế và hành khách trên xe đều về nhà an toàn, xe Kim Hoàng bị chặn trong lúc đang dừng đón khách nên không gây nguy hiểm cho tài xế và hành khách. Do đó chưa có căn cứ xem xét xử lý ông T. về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Về hành vi bạo lực của ông T., Công an phường Quy Nhơn Bắc nhận định ông này đã đấm ông H. nhưng không tạo ra thương tích, không để lại dấu vết gì trên người nạn nhân. Ngay sau khi hành hung, ông T. còn đóng cửa xe lại cho bị hại.

Công an phường đề xuất lập hồ sơ xử lý ông T. về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 8, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình). Nếu bị xử phạt theo quy định trên, tài xế xe Hoa Trang đối mặt với mức phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.

Công an phường Quy Nhơn Bắc cũng đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xác minh, làm rõ hành vi “xe dù, bến cóc” của nhà xe Kim Hoàng để xử lý theo quy định pháp luật.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, vào trưa 31-1-2025, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe Kim Hoàng bị tài xế xe Hoa Trang tạt đầu xe, hành hung.

Vụ việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội, trong đó nhiều người bày tỏ bất bình với lối hành xử bạo lực của tài xế xe Hoa Trang, đặc biệt là hành vi trên có thể gây nguy hiểm cho hành khách trên 2 xe và giao thông trên đường.