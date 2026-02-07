Thực thi nghiêm quy định “đã uống rượu bia - không lái xe”

(GLO)- Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn trên toàn tuyến đang tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Việc chấp hành quy định “đã uống rượu bia - không lái xe” từng bước trở thành thói quen, góp phần kéo giảm vi phạm và nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là trong dịp Tết.

Kiểm soát nồng độ cồn, không có ngoại lệ

Hiện nay, các tổ công tác của Phòng CSGT (Công an tỉnh) duy trì kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên toàn tuyến theo hai hình thức là mật phục và công khai.

Trong đó, lực lượng mật phục làm nhiệm vụ quan sát tại các khu vực tập trung nhiều quán ăn, nhà hàng, karaoke nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi vấn; lực lượng tuần tra công khai liên tục di chuyển trên tuyến, phối hợp dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tập trung kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến trọng điểm nhằm kiểm soát chặt nồng độ cồn. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Tô Hồng Phúc - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT) - cho biết, đơn vị bố trí lực lượng tuần tra theo nhiều khung giờ khác nhau, vừa lưu động vừa cố định, tập trung vào nhóm tài xế xe tải, xe khách và phương tiện kinh doanh vận tải.

“Đơn vị tăng cường kiểm tra vào thời điểm khuya và rạng sáng, khi một số tài xế có tâm lý chủ quan cho rằng lực lượng chức năng nghỉ ngơi. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị tiếp tục duy trì kiểm tra xuyên Tết, bảo đảm việc kiểm soát không bị gián đoạn, hạn chế tối đa tình trạng bỏ sót người vi phạm”-trung tá Tô Hồng Phúc cho biết.

Trong khi đó, Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho hay, các tổ công tác duy trì tuần tra thường xuyên trên các tuyến QL 25, QL 14, Trường Sơn Đông, các tỉnh lộ 668, 662B và nhiều tuyến đường tập trung quán ăn, karaoke, khu vực có lưu lượng phương tiện lớn.

Công tác kiểm tra được tăng cường vào các khung giờ từ 12 - 14 giờ và 18 - 22 giờ hằng ngày, đồng thời mở rộng đến khu vực trung tâm xã, phường và các tuyến liên xã nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm về nồng độ cồn.

Thực tế cho thấy, tại nhiều chốt kiểm tra cố định và lưu động, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn được phát hiện đã giảm rõ rệt. Tối 4-2, Đội CSGT đường bộ số 4 tuần tra, kiểm tra ngẫu nhiên hàng chục người điều khiển phương tiện lưu thông trên các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) nhưng không phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Trước đó, tại một số tuyến đường ở phường Ayun Pa, Đội CSGT đường bộ số 1 cũng tiến hành kiểm tra và chỉ ghi nhận 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Phòng CSGT, từ giữa tháng 12-2025 đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.400 trường hợp vi phạm đã bị xử lý; nhiều trường hợp bị tước hoặc trừ điểm GPLX. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã gửi 958 phiếu xác minh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn về cơ quan, địa phương liên quan để phối hợp xử lý, trong đó có 10 trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Ý thức chấp hành pháp luật chuyển biến rõ nét

Với việc xử lý nghiêm, ý thức chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn của người dân từng bước được nâng lên. Ghi nhận tại các tuyến đường tập trung nhiều quán ăn, nhà hàng như Nguyễn Thị Định, Võ Thị Yến, Trương Văn Của… (phường Quy Nhơn Nam), nhiều thực khách sau các buổi gặp gỡ, liên hoan đã chủ động gọi taxi, xe ôm hoặc nhờ người thân đến đón thay vì tự điều khiển phương tiện.

Nhiều người sau khi sử dụng rượu bia tại quán đã chủ động di chuyển bằng xe taxi thay vì tự điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: K.A

Anh Huỳnh Tấn Hòa (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Trước đây, sau khi uống rượu, bia tôi vẫn tự chạy xe về nhà. Giờ xác định đi nhậu là nhờ người chở hoặc gọi taxi để bảo đảm an toàn, tránh vi phạm. Mức phạt nặng, chưa kể hệ lụy từ vi phạm còn ảnh hưởng đến công việc”.

Không chỉ người dân, nhiều quán nhậu, nhà hàng cũng chủ động hỗ trợ thực khách lựa chọn phương án di chuyển an toàn. Nhiều cơ sở liên kết với hãng taxi, ứng dụng gọi xe, nhận giữ xe qua đêm hoặc hỗ trợ gọi xe cho khách. Anh Phạm Trí Tín - chủ một quán nhậu tại phường Quy Nhơn - cho biết: “Tôi thường giúp khách đặt xe, giữ xe cho khách và trong một số trường hợp còn trực tiếp đưa khách về nhà sau khi đã sử dụng rượu, bia tại quán”.

Đánh giá về tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua, thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: Nhận thức của người dân về quy định “đã uống rượu bia - không lái xe” được cải thiện rõ rệt, chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vi phạm vẫn còn ở một bộ phận người lao động phổ thông do tâm lý chủ quan, cho rằng uống ít sẽ không ảnh hưởng khi điều khiển phương tiện. Vì vậy, CSGT toàn tỉnh tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên - kể cả trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, xử lý nghiêm vi phạm để răn đe, giữ vững kỷ cương pháp luật về trật tự ATGT.