Gia Lai: Vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

THÚY TRINH
(GLO)- Sáng 9-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã vận động đối tượng Lương Thế Anh (SN 2004, trú tại tổ dân phố 7, xã Đức Cơ) đến trụ sở Công an xã Đức Cơ đầu thú về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lương Thế Anh là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm vào ngày 11-7-2024 về cùng tội danh nêu trên.

glo-doi-tuong-truy-na.jpg
Đối tượng Lương Thế Anh. Ảnh: ĐVCC

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-8-2023, Lương Thế Anh rủ Trần Nhật Thái Bảo (SN 2004, trú tại tổ dân phố 6, xã Đức Cơ) sử dụng trái phép chất ma túy dạng “đá”.

Lương Thế Anh đã chuyển cho Bảo số tiền 500.000 đồng để mua ma túy, sau đó chở Bảo đến nhà nghỉ H.D. (tổ dân phố 1, xã Đức Cơ) để cùng sử dụng.

Đến khoảng 0 giờ ngày 19-8-2023, Bảo tiếp tục rủ Lương Thế Anh sử dụng ma túy. Lần này, Lương Thế Anh tiếp tục chuyển cho Bảo 1 triệu đồng để mua ma túy, rồi cùng Bảo và Trương Hoàng Long (SN 1998, trú tại tổ dân phố 3, xã Đức Cơ) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ H.D.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

(GLO)- Ngày 26-1, Lê Văn Thịnh (SN 1995, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) - đối tượng bị truy nã về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã đến Công an phường Diên Hồng đầu thú.

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

