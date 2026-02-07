Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quá trình điều tra xác định, khi đang giữ chức vụ trên, từ tháng 3-2022 đến tháng 3-2024, Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tự ý cho 2 người thuê 14,93 ha đất của Công ty để nhận hơn 200 triệu đồng.

Bị cáo Tuấn đã lãnh án 5 năm tù giam. Ảnh: ĐVCC

Sau khi nhận khoản tiền trên, bị cáo Tuấn tự ý quản lý, sử dụng mà không đưa vào hệ thống sổ sách, hạch toán của Công ty. Hành vi này đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn mức án 5 năm tù giam.