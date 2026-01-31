Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xử lý người đăng tải thông tin xuyên tạc về Cảnh sát Giao thông trên Facebook

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 31-1, Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đang lập hồ sơ xử lý K.M. (SN 2001, trú tại thôn Plei Kmek, xã Phú Thiện) liên quan đến hành vi đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

nhom-thanh-thieu-nien-dieu-khien-xe-may-vi-pham-khong-chap-hanh-hieu-lenh-cua-csgt-anh-dvcc.jpg
Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-1, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 25 tại xã Phú Thiện, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Nhóm này ở độ tuổi 18-25, điều khiển 5 xe máy có các vi phạm như: không có gương chiếu hậu bên trái, độ chế, tự ý thay đổi kết cấu xe, thay đổi kích thước lốp xe...

Lúc này, tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính các phương tiện trên, nhưng các thanh niên không chấp hành.

fb.jpg
Thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân của K.M.

Nhóm này dừng xe tại một đám cưới ở ven đường, rút chìa khóa, bỏ lại phương tiện. Tổ tuần tra đã phối hợp cùng Công an xã Phú Thiện xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, sau đó trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền một đoạn clip với nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc rằng lực lượng CSGT đã vào tận rạp cưới để bắt giữ xe của khách ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu, chú rể. ​

Nhiều người không hiểu rõ bản chất của việc đã bình luận mang tính xúc phạm đến lực lượng chức năng.

Qua xác minh, Công an xã Phú Thiện xác định M. chính là người đã quay và đăng tải đoạn clip cùng thông tin sai sự thật trên Facebook, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Làm việc với cơ quan Công an, M. thừa nhận hành vi vi phạm, nguyên nhân là thiếu hiểu biết, nhận thức không đầy đủ. M. đã đăng tải bài viết đính chính trên trang Facebook cá nhân.

