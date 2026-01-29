Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,7 tỷ đồng của gần 100 người, lĩnh án 20 năm tù

QUỐC HÙNG
(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Tỉnh (SN 1988, trú tại tỉnh Gia Lai) 20 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, nhằm có tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo Phạm Bá Tỉnh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cam kết làm thủ tục tách, nhập thửa đất; sang tên quyền sử dụng đất; làm sổ đỏ, sổ hồng; tăng diện tích đất ở; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở; hoặc hứa “chạy” không phải khám tuyển nghĩa vụ quân sự… để tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản.

glo-lua-77ty.jpg
Bị cáo Phạm Bá Tỉnh đối chất với một trong những người bị hại.

Với thủ đoạn trên, bị cáo đã tiếp cận 93 nạn nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) chiếm đoạt tổng số tiền 7,759 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, bị cáo còn đặt mua qua mạng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo 3 cặp vợ chồng, chiếm đoạt thêm 80 triệu đồng.

Hành vi của bị cáo Phạm Bá Tỉnh không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường và uy tín của các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý, cấp phát giấy tờ, tài liệu.

Căn cứ đề nghị của Viện Kiểm sát và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải chấp hành 20 năm tù giam.

