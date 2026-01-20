Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Bắt đối tượng lừa đảo hơn 12 tỷ đồng

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Huỳnh Hải Huy (SN 1983, trú tại phường Pleiku) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Huy là chồng của Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985). Trong quá trình làm ăn, vợ chồng Huy - Thảo luôn thể hiện mình là “đại gia” với nhiều tài sản, đất đai, thầu các công trình xây dựng…

doi-tuong-huy-bia-phai-da-bi-bat-tam-giam-lien-quan-vu-lua-dao-hon-12-ty-dong-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Huy (bìa phải) đã bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Sau đó, Huy đã bàn bạc, thống nhất cùng vợ đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn các khoản vay ở ngân hàng hoặc mua bán đất đai, đưa các giấy tờ giả nhằm chứng minh bản thân đang có hoạt động mua bán đất đai để những người khác tin tưởng.

Từ thủ đoạn này, vợ chồng Huy đã vay và chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền tính đến thời điểm hiện tại là hơn 12 tỷ đồng. Thảo đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 11-2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo: Cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc liên quan đến vụ việc này liên hệ đơn vị ở 267A Trần Phú (phường Diên Hồng), gặp điều tra viên thụ lý Triệu Đỗ Trường Sơn (số điện thoại 0396.546.765) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

