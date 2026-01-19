Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt chủ tiệm điện thoại rút tiền tài khoản ngân hàng của khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài (SN 1990, trú tại phường Pleiku) là đối tượng truy nã về hành vi sử dụng phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng tháng 4-2025, Tài là chủ cửa hàng điện thoại K.T. trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc phường Hội Thương, TP. Pleiku (cũ).

doi-tuong-tai-da-rut-tien-tai-khoan-ngan-hang-cua-khach-den-sua-tai-cua-tiem-cua-minh-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Tài đã rút tiền tài khoản ngân hàng của khách đến sửa điện thoại tại tiệm của mình.
﻿Ảnh: ĐVCC

Tối 21-4, anh N.V.S. (SN 1995, trú tại xã Sơn Lang) đến gặp Tài để sửa điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro max. Vì đã khuya, Tài yêu cầu anh S. để lại điện thoại, sim, mật khẩu màn hình rồi thanh toán chi phí sửa chữa.

Sau khi anh S. về, Tài lấy sim của anh S. lắp vào điện thoại của mình, sau đó đăng nhập vào ZaloPay bằng sim này. Qua đó, Tài phát hiện tài khoản ZaloPay của anh S. có liên kết với tài khoản ngân hàng BIDV trên ứng dụng SmartBanking cài đặt trong điện thoại.

Nảy sinh lòng tham, Tài đã 13 lần thực hiện hành vi rút tiền từ tài khoản của anh S. rồi chuyển sang tài khoản của mình với tổng số tiền 18,4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận lại điện thoại, anh S. phát hiện tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt tiền nên đã đến Công an phường Hội Thương trình báo. Biết hành vi bị phát hiện, Tài đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận việc rút tiền của khách.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã. Khuya 16-1, Công an phường Pleiku phát hiện Tài đang lẩn trốn trên địa bàn nên tiến hành bắt giữ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

Pháp luật

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

Pháp luật

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Tin tức

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

null