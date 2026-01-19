Bắt chủ tiệm điện thoại rút tiền tài khoản ngân hàng của khách

(GLO)- Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài (SN 1990, trú tại phường Pleiku) là đối tượng truy nã về hành vi sử dụng phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng tháng 4-2025, Tài là chủ cửa hàng điện thoại K.T. trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc phường Hội Thương, TP. Pleiku (cũ).

Đối tượng Tài đã rút tiền tài khoản ngân hàng của khách đến sửa điện thoại tại tiệm của mình.

﻿Ảnh: ĐVCC

Tối 21-4, anh N.V.S. (SN 1995, trú tại xã Sơn Lang) đến gặp Tài để sửa điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro max. Vì đã khuya, Tài yêu cầu anh S. để lại điện thoại, sim, mật khẩu màn hình rồi thanh toán chi phí sửa chữa.

Sau khi anh S. về, Tài lấy sim của anh S. lắp vào điện thoại của mình, sau đó đăng nhập vào ZaloPay bằng sim này. Qua đó, Tài phát hiện tài khoản ZaloPay của anh S. có liên kết với tài khoản ngân hàng BIDV trên ứng dụng SmartBanking cài đặt trong điện thoại.

Nảy sinh lòng tham, Tài đã 13 lần thực hiện hành vi rút tiền từ tài khoản của anh S. rồi chuyển sang tài khoản của mình với tổng số tiền 18,4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận lại điện thoại, anh S. phát hiện tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt tiền nên đã đến Công an phường Hội Thương trình báo. Biết hành vi bị phát hiện, Tài đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận việc rút tiền của khách.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã. Khuya 16-1, Công an phường Pleiku phát hiện Tài đang lẩn trốn trên địa bàn nên tiến hành bắt giữ.