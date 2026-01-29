Công an xã Ia Khươl bắt “siêu trộm” giấu ma túy trong túi quần

(GLO)- Ngày 29-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Rơ Châm Hyan (SN 1990, trú tại làng Rơ Vai, xã Ia Khươl) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 27-1, Công an xã Ia Khươl triển khai lực lượng tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và phát hiện Hyan có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Hyan giấu ma túy trong túi quần. Ảnh: ĐVCC

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi quần của đối tượng có cất giấu 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng. Hyan khai đây là ma túy đá vừa mua về, chưa kịp sử dụng.

Mở rộng điều tra, Hyan khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Đối tượng thường sống lang thang, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy.

Hyan có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong án phạt tù gần nhất vào tháng 1-2025.