Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Theo cáo trạng, tối 30-4-2025, Nguyễn Minh Vương và chị gái là Nguyễn Thị Nhã Phương đã tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Huynh Đệ, xã Chư Sê. Thời điểm đó lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Minh Vương, thu giữ hơn 200 gam ma túy các loại gồm Methamphetamine, MDMA và Ketamine cùng cân tiểu ly, dụng cụ sử dụng ma túy. Cơ quan điều tra xác định Vương đã nhiều lần mua bán ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử làm rõ hành vi phạm tội của 2 bị cáo, qua đó đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Minh Vương bản án 29 năm tù (gồm 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý và 09 năm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý), tuyên xử bị cáo Nguyễn Thị Nhã Phương bản án 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, đồng thời truy thu số tiền thu lợi bất chính và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án.