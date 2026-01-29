Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUỐC HÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Theo cáo trạng, tối 30-4-2025, Nguyễn Minh Vương và chị gái là Nguyễn Thị Nhã Phương đã tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Huynh Đệ, xã Chư Sê. Thời điểm đó lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

glo-ma-tuy.jpg

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Minh Vương, thu giữ hơn 200 gam ma túy các loại gồm Methamphetamine, MDMA và Ketamine cùng cân tiểu ly, dụng cụ sử dụng ma túy. Cơ quan điều tra xác định Vương đã nhiều lần mua bán ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử làm rõ hành vi phạm tội của 2 bị cáo, qua đó đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Minh Vương bản án 29 năm tù (gồm 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý và 09 năm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý), tuyên xử bị cáo Nguyễn Thị Nhã Phương bản án 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, đồng thời truy thu số tiền thu lợi bất chính và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Tin tức

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

Tin tức

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

Tin tức

(GLO)- Nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Pháp luật

(GLO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại 2 cảng theo phương châm “không làm rối loạn, đứt gãy và ảnh hưởng dây chuyền hàng không dân dụng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy tại Trường THPT số 2 Tuy Phước ngày 17-1.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tuyến, toàn địa bàn, phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null