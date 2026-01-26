Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

THÚY TRINH
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trọng (SN 1993, ở khu phố Định Bình, xã Vĩnh Thạnh) để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

lam-viec-voi-cac-dt-lien-quan-904.jpg
Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Thúy Trinh

Lúc 14 giờ ngày 25-1, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân (tổ dân phố 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú phát hiện, bắt quả tang Trọng cất giấu trong người một túi nilon chứa 7 đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng.

Bên trong các đoạn ống nhựa chứa chất rắn dạng tinh thể, đối tượng khai là ma túy “đá”. Trên bàn trong phòng khách có một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

dt-tran-van-trong-4735.jpg
Đối tượng Trần Văn Trọng. Ảnh: Thúy Trinh

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng khác có mặt tại đây. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Trọng, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ một số tang vật liên quan.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

