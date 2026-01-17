Công an Gia Lai phối hợp xử lý đối tượng lợi dụng khiếu kiện gây rối tại Hà Nội

(GLO)- Sáng 17-1, Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP. Hà Nội xử lý đối tượng Lê Thị Hà (SN 1980, trú tại xã Cát Tiến) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 12-1, Lê Thị Hà cùng một số công dân đến khu vực Cổng Văn phòng Trung ương Đảng (phường Ba Đình, TP. Hà Nội) căng băng rôn, khiếu kiện trái quy định, gây mất an ninh trật tự.

Lúc bấy giờ, các đơn vị chức năng Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng liên quan vận động, giải tỏa, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Ba Đình để xác minh, xử lý theo quy định.

Lê Thị Hà tại cơ quan Công an. Ảnh: Quốc Đạt

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, Công an TP. Hà Nội sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 16-1, Công an TP. Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hà về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm, cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Hà đã có hành vi gây mất an ninh trật tự tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ). Tháng 6-2025, đối tượng bị Công an phường Trần Phú (TP. Quy Nhơn cũ) xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành quyết định xử phạt và liên tiếp tái phạm.

Từ tháng 9-2025, Hà lưu trú tại Hà Nội để tiếp tục khiếu kiện và đã nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, cuối năm 2025, Công an tỉnh Gia Lai đã thành lập Tổ công tác, trong đó. Phòng An ninh nội địa làm nòng cốt, trực tiếp ra Hà Nội phối hợp với Công an TP. Hà Nội trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình khiếu kiện và các hành vi vi phạm của đối tượng để phục vụ công tác xử lý.

Lê Thị Hà tại thời điểm thực hiện hành vi gây rối. Ảnh: Quốc Đạt

Theo Công an tỉnh Gia Lai, các nội dung khiếu nại, tố cáo của Lê Thị Hà đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng trình tự, quy định pháp luật. Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, giải thích nhiều lần nhưng đối tượng vẫn không chấp nhận kết quả giải quyết, tiếp tục gửi đơn vượt cấp, tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Lực lượng Công an đã nhiều lần làm việc, nhắc nhở, răn đe nhưng đối tượng vẫn tái phạm với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Việc xử lý nghiêm hành vi của đối tượng thể hiện quan điểm kiên quyết, không khoan nhượng, không để lợi dụng khiếu kiện gây rối, gây sức ép, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng.