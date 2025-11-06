Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

(GLO)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ cản trở công vụ, một số đối tượng còn liều lĩnh tấn công cán bộ, gây thương tích, khiến dư luận bức xúc.

Liều lĩnh, coi thường pháp luật

Đối tượng Rcom Toai bị bắt giữ sau khi tấn công thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã Phú Túc. Ảnh: ĐVCC

Chiều 15-10, tại khu vực ngã tư Ngô Mây-Quang Trung (tổ dân phố 3, phường An Khê), xảy ra vụ chống người thi hành công vụ gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Thời điểm đó, một cán bộ Phòng CSGT (CA tỉnh) trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông bị Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng trú ở xã Ia Hrú) dùng ô tô bán tải truy đuổi, ép chặn xe công vụ, chửi bới và quay video phát tán trên mạng xã hội.

Hành vi này không chỉ cản trở công vụ mà còn ảnh hưởng đến ANTT, gây ùn tắc giao thông. Mọi việc chỉ dừng lại khi lực lượng CA phường An Khê có mặt, khống chế và đưa 2 đối tượng cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Trước đó, sáng 14-8, đối tượng Ngô Văn Đức (SN 1993, trú phường Quy Nhơn Nam) sau khi gây TNGT đã đưa xe máy vào khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn cất giấu. Khi bị tổ công tác Phòng CSGT (CA tỉnh) phát hiện, Đức chống đối, tấn công cán bộ CSGT và đạp ngã mô tô đặc chủng. Đáng chú ý, Đức vừa chấp hành xong án phạt tù về tội giết người.

Theo ghi nhận, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ cản trở, chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ với tính chất côn đồ, manh động, đáng lo ngại là mức độ vi phạm có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Các hành vi này thường xảy ra khi đối diện với lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trật tự công cộng; cán bộ giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng... Một số đối tượng không chỉ cản trở công vụ mà còn hung hãn xâm hại đến sức khỏe, tính mạng cán bộ, nhân viên công quyền.

Tối 20-10, tại buôn Tang (xã Phú Túc), xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Rcom Toai (SN 1997, ở xã Phú Túc) dùng dao quắm chém một người dân địa phương bị thương. Khi Tổ công tác CA xã Phú Túc đến hiện trường nắm tình hình, Toai bất ngờ dùng dao chém vào vùng đầu anh Đặng Quang Hùng (SN 1984, thành viên Tổ bảo vệ ANTT khu phố 1, xã Phú Túc), gây thương tích.

Xử lý nghiêm để giữ kỷ cương

Các vụ việc cản trở, chống người thi hành công vụ đều được lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các đối tượng ngay sau khi thực hiện hành vi đều bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đơn cử, 2 đối tượng Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang đã bị Cơ quan CSĐT (CA tỉnh) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Tương tự, đối tượng Rcom Toai cũng bị bắt giữ chưa đầy 24 giờ sau khi gây án để điều tra, xử lý về các hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Hai đối tượng Lương Ngọc Thạch (bìa trái) và Lê Hữu Quang (thứ 2 từ trái sang), cùng ở xã Ia Hrú bị bắt giữ sau khi truy đuổi, ép chặn đầu xe công vụ, cản trở Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Ảnh: ĐVCC

Ngày 22-10, TAND khu vực 1 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo T.V.H. và T.K.H. (cùng SN 1992, trú phường Quy Nhơn Tây) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Sau khi đã uống bia, rượu, cả hai tự ý xông vào hiện trường một vụ TNGT, chửi bới, dùng tay đánh cán bộ CA. TAND khu vực 1 đã tuyên phạt bị cáo T.V.H. 4 tháng tù giam; T.K.H. nhận 3 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo ông Huỳnh Văn Chưa-Chánh Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Gia Lai, chế tài xử lý hành vi chống người thi hành công vụ được quy định chặt chẽ với nhiều hình thức tùy theo mức độ, tính chất vi phạm.

Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 21 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 1-4 triệu đồng hoặc 6-8 triệu đồng. Hành vi nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Nếu phạm tội có tổ chức hoặc tái phạm nguy hiểm, mức phạt tù từ 2-7 năm. Trường hợp gây thương tích cho người đang thi hành công vụ có thể bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”, với mức phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; mức cao nhất có thể lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

“Nguyên nhân của hành vi chống người thi hành công vụ chủ yếu xuất phát từ nhận thức pháp luật hạn chế, ý thức chấp hành kém. Một số đối tượng côn đồ, hung hãn, tuy nhận thức đủ nhưng vẫn coi thường pháp luật và sức khỏe, tính mạng của người khác.

Do đó, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ việc tương tự, cần có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời để răn đe”-Luật gia Huỳnh Văn Chưa nêu quan điểm.