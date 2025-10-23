Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng chặn xe, cản trở Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 (tỉnh Gia Lai) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng trú thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang. Ảnh: ĐVCC

Theo kết quả điều tra, vào chiều 15-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông theo kế hoạch đã được phê duyệt, thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh - cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai bị Thạch và Quang điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 93C-169.74 nhiều lần truy đuổi, ép chặn, chửi bới.

Hai đối tượng còn quay video phát tán trên mạng xã hội, thậm chí tự ý mở cửa, rút chìa khóa xe công vụ, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ, làm ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Ngô Mây - Quang Trung (phường An Khê).

Công an phường An Khê có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc. Ảnh: ĐVCC

Sự việc chỉ dừng lại sau khi tổ công tác Công an phường An Khê đến hiện trường khống chế, lập biên bản sự việc và đưa 2 đối tượng cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.