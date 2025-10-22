Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao chém người ở xã Phú Túc

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Rcom Toai (SN 1997, trú tại buôn Tang, xã Phú Túc) về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 ngày 20-10, tại buôn Tang, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, Toai đã dùng dao chém anh Phạm Nghĩa (SN 1982, ở khu phố 1, xã Phú Túc) gây thương tích.

doi-tuong-toai-da-bi-bat-giu-cung-hung-khi-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Toai đã bị bắt giữ cùng hung khí gây án. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận tin báo về hành vi côn đồ của Toai, Công an xã Phú Túc đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy và 2 thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự đến hiện trường, trong đó có anh Đặng Quang Hùng (SN 1984, trú tại xã Phú Túc).

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường để vận động, Toai bất ngờ cầm dao chém vào vùng đầu của anh Hùng rồi bỏ trốn cùng hung khí là 1 con dao quắm và 1 mã tấu.

Nhận thấy đây là đối tượng hung hãn, manh động và có hung khí, Công an xã Phú Túc đã huy động lực lượng khẩn trương truy bắt. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21-10, lực lượng Công an đã bắt giữ Toai và thu giữ hung khí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

