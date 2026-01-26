Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bắt đối tượng giấu ma túy trong gấu bông

QUÝ HIỀN
(GLO)- Ngày 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Phúc (SN 1999, trú tại phường An Nhơn) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan Công an phát hiện thời gian gần đây có một số đối tượng vận chuyển ma túy bằng cách gửi qua xe khách tại Bến xe trung tâm Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam). Thủ đoạn của các đối tượng là giấu ma túy vào hàng hóa, các vật dụng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

glo-ma-tuy-trong-gau-bong.jpg
Đối tượng Nguyễn Đình Phúc tại cơ quan Công an.

Vào trưa 22-1, tại khu vực Bến xe trung tâm Quy Nhơn, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Phúc đang nhận gói hàng từ một xe khách. Gói hàng là một con gấu bông có giấu ma túy bên trong. Qua kiểm tra gấu bông, tổ công tác phát hiện Phúc đang tàng trữ 3 bì nilon chứa ma túy "nước vui".

Tiếp tục khám xét nơi ở của Phúc tại phòng 401, khách sạn Linh Lan, phường Quy Nhơn Nam, cơ quan Công an phát hiện thêm 43,165g ma túy các loại. Tại đây, cơ quan công an còn phát hiện một đối tượng là anh em sinh đôi với Phúc có sử dụng ma túy. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

