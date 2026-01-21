Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nữ “đại gia” lừa 3,5 tỷ đồng để chơi chứng khoán trên Facebook

(GLO)- Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo hàng tỷ đồng của đối tượng Đặng Thị Trinh (SN 1974, trú tại hẻm 230 Nguyễn Viết Xuân, tổ 2, phường Hội Phú).

Quá trình điều tra vụ án xác định: Trinh là chủ nhà hàng V.M. khá nổi tiếng và lâu đời trên đường Nguyễn Viết Xuân. Dưới vỏ bọc của người có nhiều tài sản, Trinh đã tạo dựng được lòng tin để vay mượn tiền của nhiều người.

doi-tuong-trinh-lua-dao-35-ty-dong-de-choi-chung-khoan-tren-facebook-anh-van-tien.jpg
Đối tượng Trinh lừa đảo 3,5 tỷ đồng để chơi chứng khoán trên Facebook. Ảnh: Văn Tiến

Khoảng giữa năm 2025, Trinh chơi chứng khoán trên mạng xã hội Facebook và bị thua lỗ. Do không còn tiền để gỡ gạc, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo của những người có mối quan hệ quen biết.

Từ ngày 20 đến 26-6-2025, Trinh đã đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn ngân hàng. Qua đó đã vay rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân bị lợi dụng lòng tin với số tiền 3,5 tỷ đồng. Với số tiền này, Trinh tiếp tục đầu tư vào chứng khoán qua Facebook và bị thua lỗ hết.

Sau khi đòi nợ nhưng Trinh không có khả năng chi trả, một số cá nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với “nữ đại gia” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để có cơ sở xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại của Trinh trong vụ án trên liên hệ với đơn vị tại 267A Trần Phú (phường Diên Hồng), gặp điều tra viên Lê Hoài Đức (số điện thoại 0963.352.222) để cung cấp thông tin, tài liệu.

Gia Lai: Bắt đối tượng lừa đảo hơn 12 tỷ đồng

Gia Lai: Bắt đối tượng lừa đảo hơn 12 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Huỳnh Hải Huy (SN 1983, trú tại phường Pleiku) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tuyến, toàn địa bàn, phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

Pháp luật

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

Pháp luật

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

