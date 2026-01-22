Gia Lai: Xử phạt thanh niên dừng xe giữa đường phố gây bức xúc

(GLO)- Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa làm việc, lập biên bản một tài xế ô tô có hành vi dừng xe không đúng quy định trên đường phố ở phường Quy Nhơn Nam, khiến người dân bức xúc.

Trước đó, vào trưa 21-1, trang fanpage của Cục CSGT (Bộ Công an) đăng tải clip và thông tin về một trường hợp dừng, đỗ ô tô ở giữa đường Nguyễn Trung Tín, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo nội dung bài viết, hành vi này bị người dân ghi lại và phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic. Sau đó, CSGT Gia Lai đã tiến hành xác minh, làm việc đối với trường hợp trên.

Ô tô do tài xế Nguyễn Bá S. điều khiển dừng giữa đường Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn Nam) vào tối 16-1. Ảnh chụp màn hình

Sau khi đăng tải, nội dung này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác. Nhiều người bày tỏ bức xúc với hành vi của tài xế bởi việc dừng, đỗ ô tô một cách tùy tiện trên đường dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Liên quan đến trường hợp này, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, đơn vị đã xác minh làm rõ vụ việc.

Cụ thể, hành vi nói trên xảy ra vào lúc 23 giờ 49 phút ngày 16-1, trước một quán nhậu trên đường Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn Nam). Phương tiện vi phạm là ô tô biển kiểm soát 77A-371.62, do tài xế Nguyễn Bá S. (SN 1997, trú phường Quy Nhơn) điều khiển.

Ngày 20-1, qua làm việc với cán bộ Phòng CSGT, người này đã thừa nhận hành vi và bị lập biên bản về lỗi dừng xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với hành vi trên, tài xế sẽ bị xử phạt số tiền 700.000 đồng.

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông từ phản ánh của người dân do Cục CSGT chuyển đến. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần răn đe, kéo giảm các vi phạm và hình thành nền giao thông văn minh, an toàn.