Hàng loạt ô tô đậu, đỗ trái quy định trên đường phố Quy Nhơn bị xử lý

(GLO)- Ngày 5-12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) ra quân xử lý tình trạng đậu, đỗ xe trái quy định tại các "điểm nóng" ở khu vực trung tâm phường Quy Nhơn. Qua đó phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Lúc 8 giờ 15 phút ngày 5-12, tại đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn trước Bệnh viện Bình Định), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 đã phát hiện, xử lý 6 tài xế ô tô có hành vi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe ngày lẻ.

Đội CSGT đường bộ số 4 xử lý hàng loạt ô tô đậu, đỗ trái quy định trên đường Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trong số trường hợp nói trên có 2 xe taxi đỗ tại khu vực này để bắt khách, số còn lại vi phạm sau khi đưa người nhà đến khám bệnh. Tài xế taxi Võ Văn Đ. (ở xã Tuy Phước) nói: “Tôi biết đoạn đường này có biển cấm đỗ xe ngày lẻ, nhưng đậu xe ở đây cho gần, tiện bắt khách, với lại thấy nhiều người cũng đỗ”.

Với lỗi trên, người vi phạm bị lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe và sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Bên cạnh việc xử lý, Tổ công tác nhắc nhở người vi phạm tuân thủ quy định, đảm bảo trật tự giao thông và tránh ùn tắc tại đoạn đường này.

Lực lượng CSGT lập biên bản 1 trường hợp tài xế đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe ngày lẻ trước Bệnh viện Bình Định. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trung tá Đào Văn Đông-Tổ trưởng Tổ công tác chia sẻ: “Quá trình lực lượng làm việc, các vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm ngăn chặn tình trạng đậu, đỗ xe trái quy định. Đặc biệt trong những ngày mưa, lượng ô tô lưu thông trên đường tăng cao, trong khi nhiều tài xế chưa tự giác chấp hành quy định, dẫn đến mất trật tự, mỹ quan giao thông”.

Xử lý vi phạm trường hợp đỗ xe không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường trên đường Nguyễn Huệ đoạn gần Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: Nguyễn Chơn

Lúc 9 giờ cùng ngày, tại khu vực gần Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh trên đường Nguyễn Huệ, Tổ công tác thứ hai của Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện ô tô 77A-213xx do tài xế Nguyễn Xuân T. (ở xã Phù Cát) điều khiển không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường.

Cũng ngay tại khu vực này, lúc 10 giờ cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục phát hiện ô tô biển kiểm soát 77H-062xx do tài xế Trần Minh H. (ở xã Tuy Phước) điều khiển phạm lỗi tương tự. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt từ 400 - 600 nghìn đồng.

Cán bộ CSGT hướng dẫn người vi phạm thủ tục nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Chơn

Quá trình giải quyết vi phạm, cán bộ CSGT nhắc nhở, phân tích các quy định liên quan và cách thức nộp phạt vi phạm thuận tiện cho người dân. “Tôi bị tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử. Các cán bộ hướng dẫn tôi cách nộp phạt vi phạm qua Cổng Dịch công Quốc gia, tôi có thể nộp phạt ngay tại nhà”-anh Nguyễn Xuân T. chia sẻ.

Xử lý nhiều trường hợp đậu, đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe theo khung giờ trên đường Trần Phú. Ảnh: Nguyễn Chơn

Công tác tuần tra, xử lý được lực lượng CSGT triển khai đồng thời tại các tuyến đường thường xảy ra vi phạm. Tại đường Trần Phú, đoạn trước Trường THPT Quốc học Quy Nhơn - nơi có biển cấm đỗ xe trong khung thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ và từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút hằng ngày, Tổ công tác phát hiện 5 trường hợp đậu, đỗ xe trái quy định.

Trong đó, ô tô mang biển kiểm soát 79A-061.xx có dấu hiệu đỗ xe nhiều ngày liền. Qua xác minh, được biết ô tô này được mua bán qua nhiều người mà chưa hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ. Do không thể xử lý vi phạm trực tiếp, lực lượng ghi lại hình ảnh và dán thông báo vi phạm trên xe.

Dán thông báo phạt nguội đối với các trường hợp chủ phương tiện, tài xế vi phạm không có mặt tại hiện trường vi phạm. Ảnh: Nguyễn Chơn

Chiều cùng ngày, lực lượng tiếp tục kiểm tra trên tuyến đường Nguyễn Huệ, qua đó phát hiện 9 ô tô đỗ tại khu vực có biển cấm ở trước Bảo tàng tỉnh Gia Lai và tòa nhà TMS Quy Nhơn. Trong đó, 5 trường hợp bị lập biên bản vi phạm, 4 trường hợp dán thông báo để người vi phạm liên hệ Phòng CSGT nộp phạt nguội.

Đại úy Ngô Bá Trung-cán bộ Tổ công tác-cho hay: “Đối với các trường hợp vi phạm không có chủ phương tiện, tài xế tại hiện trường để lập biên bản, cũng không thể liên hệ được qua điện thoại, chúng tôi sẽ dán thông báo vi phạm trên phương tiện để người vi phạm biết, liên hệ Phòng CSGT giải quyết. Qua đó, đảm bảo tất cả trường hợp vi phạm phát hiện đều bị xử lý”.

Xe đậu, đỗ trái quy định trước Bảo tàng tỉnh Gia Lai bị phát hiện, xử lý chiều 5-12. Nguyễn Chơn

Sau 1 ngày ra quân, 2 tổ công tác của Đội đã phát hiện 25 trường hợp vi phạm các lỗi về đậu, đỗ trái quy định. Trong đó, lập biên bản xử phạt 20 trường hợp; xác minh thông tin, thông báo vi phạm phạt nguội đối với 5 trường hợp.

Theo Trung tá Phan Đình Điểm-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, thời gian qua, đơn vị thường xuyên tuần tra, xử phạt vi phạm về đậu, đỗ xe. Tuy nhiên, các vi phạm vẫn còn xảy ra, đặc biệt tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn, gây mất trật tự giao thông và mỹ quan đô thị.

“Thời gian tới chúng tôi tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý triệt thực trạng trên. Trước mắt sẽ ra quân liên tục tại các "điểm nóng" như khu vực trước bệnh viện, trường học, tuyến đường trung tâm có lưu lượng phương tiện lớn và các địa điểm thường xảy ra đậu, đỗ trái quy định”-Trung tá Điểm khẳng định.