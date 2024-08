(GLO)- Mặc dù có biển cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ nhưng tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku, nhiều lái xe vẫn cố tình đỗ xe sai quy định. Lực lượng chức năng thành phố cần kịp thời xử lý nghiêm hành vi này để tránh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ tháng 10-2018 đến nay, chính quyền TP. Pleiku triển khai mô hình đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ tại một số tuyến đường trên địa bàn. Theo đó, xe ô tô chỉ được đỗ một bên đường theo ngày chẵn, ngày lẻ thay vì cả hai bên đường nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Quy định là vậy và biển cấm đặt ở khắp nơi nhưng nhiều lái xe vẫn không chấp hành. Trong khi đó, phần lớn các tuyến đường có đặt biển cấm đỗ xe ngày chẵn và lẻ đều nhỏ hẹp. Việc đỗ xe không đúng quy định khiến cho lòng đường càng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Theo ghi nhận của P.V trong ngày 25 và sáng 26-8, tại hầu hết các tuyến đường có biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn và lẻ đều có xe vi phạm, thậm chí có nơi, xe đậu cả hai bên đường đến nỗi không phân biệt bên nào có quy định cấm, bên nào không.

Đơn cử tại tuyến đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Lý Thái Tổ) có biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn và lẻ nhưng lúc nào cũng có xe vi phạm. Mặc dù trên tuyến đường này bố trí rất nhiều điểm đậu xe ở hai bên đường nhưng có thể vì số lượng xe ô tô tương đối lớn nên chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhất là ở đoạn gần ngã ba đường Hoàng Văn Thụ-Lê Hồng Phong có quán cà phê nên đông khách ra vào, việc vi phạm về đỗ xe ngày chẵn và lẻ xảy ra thường xuyên hơn.

Còn tại một số tuyến đường như: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quang Khải, Cù Chính Lan, Wừu, Hoàng Văn Thụ… đều có xe vi phạm quy định đỗ ngày chẵn và lẻ. Từng bị nhắc nhở, xử lý về hành vi đậu xe trái quy định, anh Trần Ngọc S. (TP. Pleiku) cho biết: Mặc dù biết quy định cấm đậu xe ngày chẵn, ngày lẻ nhưng khi đến nơi hẹn cà phê với bạn thì các xe ô tô đã đậu chật kín trước quán, trên lề đường cũng không còn chỗ đậu nên anh đã “mạo hiểm” đỗ xe phía bên kia đường.

“Đây là vi phạm do lỗi chủ quan của mình nên không thể nói là không còn chỗ đậu xe để biện minh cho việc cố tình làm trái quy định”-anh S. thừa nhận vi phạm.

Không dừng lại ở đó, một số lái xe còn dừng, đỗ ô tô lấn chiếm lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tại một số tuyến đường hẹp, việc đỗ xe lấn chiếm lòng đường sẽ làm che khuất tầm nhìn của phương tiện khác và khó xử lý trước những tình huống bất ngờ đối với xe ngược chiều phía trước lẫn cùng chiều phía sau.

Thời gian qua, nhiều trường hợp do trời tối hoặc không chú ý quan sát, người điều khiển xe mô tô đã tông vào đuôi ô tô, xe tải dừng, đỗ trên đường phía trước cùng chiều dẫn đến tử vong.

Minh chứng là đường Lê Lợi vốn đã hẹp lại đang thi công hệ thống thoát nước nhưng vẫn có rất nhiều ô tô đỗ cả hai bên đường khiến cho lòng đường càng bị thu hẹp. Chưa kể đoạn đường này tuy ngắn nhưng có đến 2 trường học tập trung ở đây, mật độ xe đông đúc càng khiến cho nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông dễ xảy ra.

Đáng chú ý, đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Hùng Vương) mặc dù có quy định cấm đậu xe ngày chẵn và lẻ nhưng nơi này có nhiều quán cà phê, sân tập luyện thể thao nên lượng ô tô tập trung rất đông và việc vi phạm quy định là điều thường xuyên xảy ra.

Còn tại khu vực Trường Tiểu học Cù Chính Lan, mặc dù có biển cấm đỗ xe ô tô nhưng nhiều phụ huynh đưa đón con cố tình phớt lờ quy định này dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên hơn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND phường Hội Thương: Ủy ban nhân dân phường thường xuyên yêu cầu lực lượng Công an, tổ tự quản an toàn giao thông, trật tự đô thị phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Đặc biệt, các lực lượng này được yêu cầu kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định; lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ở các tuyến đường như: Nguyễn Thái Học, Phan Đình Giót, Lê Lợi, Nguyễn Văn Trỗi, Sư Vạn Hạnh.

Mặt khác, phường cũng bố trí lực lượng chốt tại các cổng trường để điều tiết, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc; nhắc nhở phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-nhấn mạnh: “Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị TP. Pleiku chỉ đạo xử lý nghiêm việc xe ô tô dừng, đỗ trái quy định nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc, xảy ra tai nạn giao thông. Tăng cường tuyên truyền đến người dân, người điều khiển phương tiện nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp cố tình dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định”.