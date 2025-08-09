Danh mục
Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông có chiều dài toàn tuyến 32,75 km với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, được hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2024.

z6883478671963-86bfd878ea381a6f49e418c1a147beea.jpg
Đã hơn 1 năm đưa vào sử dụng nhưng biển cấm phương tiện lưu thông vẫn chưa được tháo gỡ. Ảnh: Q.T

Tuy nhiên, tại các nút giao thông giao nhau giữa tuyến đường này với Quốc lộ 25 và Quốc lộ 14, đơn vị chức năng vẫn chưa tháo gỡ các biển với nội dung: “đường chưa lưu thông, cấm phương tiện đi vào”. Việc chậm tháo gỡ những biển báo cấm này đã gây khó khăn cho người tham gia giao thông, buộc phải đi vòng vì sợ đường chưa thông.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại các nút giao thông này, các biển này được đặt từ khi công trình đang còn thi công và đến nay đã hơn 1 năm đưa vào sử dụng vẫn chưa được tháo gỡ. Rất nhiều phương tiện, nhất là ở các địa phương khác đến không biết thực hư, cứ nghĩ đường còn thi công nên không dám vào.

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm tháo dỡ biển báo nếu không còn phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến giao thương, phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

z6883478700938-0a6f92403790d88b8e07fbef39d9e76b.jpg
Nút giao thông tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông với Quốc lộ 14 chưa được lắp đặt biển báo giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Q.T

Chính quyền xã Chư Pưh cũng cho rằng trên tuyến giao thông huyết mạch-Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn, việc lắp đặt các biển báo giao thông ở một số vị trí chưa hợp lý.

Ông Siu Y Bé-Chủ tịch UBND xã Chư Pưh-cho biết: “Điển hình như nút giao giữa Quốc lộ 14 với đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông chưa có biển báo hạn chế tốc độ, đèn tín hiệu.

Trong khi đây là điểm giao nhau có mật độ phương tiện rất cao, nếu không có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thì nguy cơ tai nạn là rất lớn. Đề nghị các đơn vị chức năng sớm triển khai lắp đặt biển báo giao thông tại những điểm giao nhau với Quốc lộ 14, nhằm hạn chế nguy cơ gây tai nạn giao thông”.

null