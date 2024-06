Cảnh báo tai nạn giao thông từ việc dừng, đỗ xe trên đường

(GLO)- Ngày 7-6, Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (gọi tắt là Hội đồng) do Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, và Hội đồng do Đội Quản lý thị trường số 1 và Hội đồng do Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì đã tiến hành họp để thực hiện tiêu huỷ hàng hóa vi phạm.