(GLO)- Hàng ngày, quốc lộ 19 đoạn từ trụ sở UBND xã Cư An đến trụ sở UBND xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) có hàng trăm lượt xe tải dừng đỗ dưới lòng đường để bốc dỡ hàng hóa, nông sản gây mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 19 đoạn từ trụ sở UBND xã Cư An đến trụ sở UBND xã Tân An dài khoảng 1 km. Dọc 2 bên đường có 39 đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau; trong đó có 15 đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau thuộc các thôn: An Sơn, Hiệp An và An Thuận (xã Cư An) và 24 đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau thuộc thôn Tân Bình, Tân Sơn, Tân Hoà (xã Tân An). Ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An cho hay: Xã có 650 ha đất trồng các loại rau. Hàng ngày, người dân thu hoạch khoảng 80 tấn rau củ quả, bán cho các đại lý, hộ kinh doanh rau trên địa bàn để cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

“Xã cũng có 5 hộ kinh doanh vận tải. Bên cạnh tuyên truyền hộ kinh doanh vận tải, xã thường xuyên nhắc các đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau tập kết hàng hóa gọn gàng không lấn chiếm lòng lề đường; có trách nhiệm trong việc nhắc nhở tài xế khi vào bốc xếp, vận chuyển rau phải thực hiện theo quy định”-ông Ngọc nói.

Theo người dân, từ 16-19 giờ hàng ngày, quốc lộ 19 đoạn từ trụ sở UBND xã Cư An đến trụ sở UBND xã Tân An có hàng trăm lượt xe tải dừng đỗ dưới lòng đường để bốc dỡ hàng hóa, rau củ quả và đã có nhiều vụ va chạm giữa xe vận chuyển nông sản với người tham gia giao thông. "Gần đây nhất là tháng 10-2023, một thanh niên di chuyển theo hướng thị xã An Khê đi TP. Pleiku, khi đi đến trước Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đak Pơ (thôn An Sơn) thì va vào đuôi xe tải đang chuyển làn đường sang bốc rau. Cú va chạm làm người thanh niên bị thương"-một người dân ở thôn An Sơn chứng kiến kể.

Chủ tịch UBND xã Cư An Cáp Văn Nhân thừa nhận vào tháng 10-2023 trên địa bàn có xảy ra vụ tai nạn giao thông, rất may là không ảnh hưởng đến tính mạng. "Trước tình hình đó, ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông của huyện, của tỉnh, xã cử Công an xã, công an viên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh rau cũng như hộ kinh doanh vận tải"-ông Nhân cho biết.

Tình trạng xe tải dừng đỗ dưới lòng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Chị Lê Thị Lan Anh-nhân viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ cho biết: Nhà ở tổ 1, phường An Bình (thị xã An Khê) nên chị đi về trong ngày. Thời điểm đường đông người nhất là buổi chiều vì học sinh và mọi người đi làm về. Đã thế, xe vận chuyển nông sản thường xuyên dừng đỗ, chuyển làn qua đường bốc xếp hàng hóa gây ùn tắc. “Hiện nay, một số đoạn quốc lộ 19 qua huyện Đak Pơ được đầu tư mở rộng nhưng tình trạng xe dừng đỗ bốc xếp nông sản trước các đại lý thu mua rau vẫn diễn ra. Hầu hết các xe có trọng tải lớn, cồng kềnh, khi dừng đỗ sẽ tạo thành điểm mù cho người đi đường. Người đi đường muốn vượt buộc phải lấn làn, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao”-chị Lan Anh chia sẻ.

Ông Hoàng Trung Thông-Trưởng Công an huyện Đak Pơ cho biết: “Hàng năm, Công an huyện tổ chức mời các hộ kinh doanh buôn bán rau, hộ buôn bán rau có xe vận chuyển và hộ kinh doanh vận tải ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, UBND các xã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh rau cũng như hộ kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định về Luật giao thông đường bộ. Công an huyện cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực này; tham mưu UBND huyện xây dựng chợ để tập trung buôn bán kinh doanh rau. Khi chợ đi vào hoạt động tình trạng xe tải dừng đỗ sẽ không xảy ra”.

Kinh doanh buôn bán rau hơn 10 năm nay, hộ ông Hà Văn Mùi (thôn An Sơn, xã Cư An) cung ứng cho thị trường 2-3 tấn rau củ quả/ngày. Để vận chuyển số nông sản này, ông Mùi hợp đồng với 9 hộ kinh doanh xe vận chuyển. Theo ông Mùi, mỗi năm, Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe trên địa bàn huyện ông đều tham gia nhằm tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế khi vào bốc xếp rau.

“Đoạn đường quốc lộ 19 trước nhà được mở rộng đã giúp cho người dân tham gia giao thông, vận chuyển nông sản thuận lợi. Tuy nhiên, khi đường được nâng cao, nhà tôi tụt xuống gần 2 m so với mặt đường, chỉ có xe tải nhỏ lui xuống được, các xe có trọng tải 5-10 tấn buộc phải dừng ở lòng đường. Tôi mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông”-ông Mùi kiến nghị.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Văn Khánh-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ thông tin: “Trước đây, dọc tuyến quốc lộ 19 thuộc 2 xã Tân An và Cư An không còn quỹ đất để quy hoạch chợ rau. Khi tuyến đường tránh đi qua huyện thuộc Dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên” được thi công thì huyện đã có quỹ đất. Cuối tháng 12 vừa qua, huyện đã phê duyệt quy hoạch chợ rau rộng 5 ha tại xã Cư An. Sau khi thu hồi, đền bù đất cho người dân, chợ rau được xây dựng sẽ tập trung các đại lý, hộ kinh doanh buôn bán rau ở các xã Tân An, Cư An về chợ. Khi ấy tình trạng xe tải đậu đỗ dưới lòng đường dọc quốc lộ 19 không còn xảy ra, an toàn giao thông sẽ được đảm bảo tốt hơn”.