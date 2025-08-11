Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Chiêm ngưỡng ngôi nhà có mặt tiền từ 3.000 viên gạch kính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là một dự án kết nối không gian và ánh sáng, để tạo ra sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên, đảm bảo tính riêng tư và tiện nghi hiện đại.

Công trình là một phòng khám vật lý trị liệu kết hợp không gian ở, ở thành Phố Trà Vinh (cũ).

Là một dự án kiến trúc có mục tiêu kết nối không gian và ánh sáng, để tạo ra sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên, đảm bảo tính riêng tư và tiện nghi hiện đại.

Thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc hữu cơ (organic architecture), hướng đến sự hòa hợp giữa không gian sống và thiên nhiên. Mặt tiền uốn lượn với hơn 3000 viên gạch kính, cùng các lớp không gian đan xen giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và thông gió, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Bên trong, hệ thống cây xanh hoạt động như một lá phổi vi khí hậu (microclimate system), giúp điều tiết nhiệt độ, thanh lọc không khí.

Quá trình xây dựng gặp nhiều thách thức, đặc biệt là việc tạo hình uốn lượn cho hơn 3.000 viên gạch kính, đòi hỏi độ chính xác cao trong kết cấu và kỹ thuật lắp ráp để đảm bảo cả thẩm mỹ lẫn an toàn.

Bên cạnh đó, bề mặt kính lớn có thể làm tăng nhiệt độ bên trong, do đó, công trình được tích hợp giếng trời xuyên tầng và hệ thống đối lưu không khí tự nhiên để duy trì sự cân bằng nhiệt.

Việc thiết kế khu vườn trên cao cũng đặt ra thách thức về kết cấu chịu lực, hệ thống thoát nước và lựa chọn cây xanh phù hợp, nhằm đảm bảo hệ sinh thái ổn định và duy trì vi khí hậu tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà.

Với sự kết hợp giữa kiến trúc, ánh sáng, cây xanh , đá chẻ tự nhiên và không gian mở, công trình mang đến một môi trường sống thư thái, chữa lành và bền vững – một giải pháp kiến trúc lý tưởng cho xu hướng sống xanh và kết nối thiên nhiên trong bối cảnh đô thị hiện đại.

Theo Thúy Hiền (TPO)

tienphong.vn Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

Đô thị

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Không gian sống

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

Tổ ấm ven biển đậm chất nghỉ dưỡng với thiết kế mở

Tổ ấm ven biển đậm chất nghỉ dưỡng với thiết kế mở

Không gian sống

Ngôi biệt thự nằm trên bãi biển Riviera de São Lourenço, ven biển bang São Paulo, Brazil, được thiết kế cho một một gia đình gồm hai vợ chồng trẻ và hai con nhỏ. Ngôi biệt thự đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng bên bờ biển và có thể trở thành nơi sum vầy cùng gia đình, bạn bè của gia chủ. 

null