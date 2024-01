Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Kbang về việc đảm bảo an toàn giao thông đường Trường Sơn Đông

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị được ủy thác quản lý đường Trường Sơn Đông có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân.

-Trả lời:

Ngày 3-7-2023, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4-thuộc Khu Quản lý đường bộ III đã phối hợp với đơn vị Quản lý bảo trì kiểm tra hiện trường vị trí cử tri kiến nghị Km 309 + 857 đường Trường Sơn Đông, tại ngã tư đường địa phương thuộc xã Tơ Tung, huyện Kbang đấu nối vào đường Trường Sơn Đông; bên cạnh ngã tư có hố thu nước thượng lưu cấu tạo bằng đất tự nhiên (bên phải tuyến, không gia cố) của cống thoát nước ngang đường Trường Sơn Đông (cống hộp BTCT 100x100, L=8 m) và đồng thời thu nước của rãnh dọc đường nhánh. Hiện trạng sân cống, hố thu thượng lưu cống, nền mặt đường Trường Sơn Đông đúng đủ tiêu chuẩn kích thước, không bị xói lở hư hỏng. Tuy nhiên, việc lưu thông từ đường nhánh ra đường chính (đường Trường Sơn Đông) không đảm bảo an toàn như kiến nghị cử tri là đúng. Để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí này, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đã thực hiện trồng cắm bổ sung cọc tiêu BTCT có mắt phản quang trên đường Trường Sơn Đông, đồng thời kéo dài qua đường nhánh, nhằm tăng cường tính báo hiệu nhận diện đảm bảo an toàn giao thông khu vực ngã tư này.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3007/UBND-CNXD ngày 1-11-2023, yêu cầu UBND huyện Kbang cần tăng cường kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên các đường nhánh (đường thuộc địa phương quản lý) đấu nối vào đường quốc lộ, nhằm tăng cường cảnh báo cho người tham gia giao thông trước khi lưu thông từ đường nhánh vào đường quốc lộ để đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông.