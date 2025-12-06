Xử lý nghiêm hành vi “né” biên bản vi phạm hành chính về giao thông

(GLO)- Trong quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận vẫn có trường hợp cố tình không ký biên bản vi phạm hành chính hoặc bỏ phương tiện để né tránh xử phạt.

Tuy nhiên, mọi hành vi chây ì đều bị xử lý theo quy định, đồng thời, người vi phạm sẽ bị hạn chế nhiều thủ tục hành chính nếu không hoàn tất nghĩa vụ.

Cố tình né tránh vẫn phải chịu trách nhiệm

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29-11, tại đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, CA tỉnh) kiểm tra 1 trường hợp điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, người này có nồng độ cồn 0,484 mg/lít khí thở. Khi được yêu cầu ký biên bản vi phạm, người này nói sẽ “bỏ luôn xe” vì giá trị xe thấp hơn tiền phạt rồi bỏ đi.

Sau đó, tại đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam), tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra đối với 1 trường hợp mà cả 2 người trên mô tô đều không đội mũ bảo hiểm. Người điều khiển mô tô sau đó cố ý thổi sai hướng dẫn khiến máy đo nồng độ cồn không ghi nhận được kết quả.

Khi buộc phải thực hiện đúng quy trình, kết quả đo cho thấy, nồng độ cồn của người này là 0,042 mg/lít khí thở. Tổ công tác yêu cầu ký biên bản nhưng người vi phạm bỏ đi, để lại xe tại hiện trường.

Trung tá Đào Văn Đông-Tổ trưởng tổ tuần tra khu vực Quy Nhơn, Đội CSGT đường bộ số 4, cho biết, thực tế chỉ một số ít trường hợp tìm cách né tránh bằng việc không ký biên bản hoặc bỏ lại phương tiện.

“Khi gặp các trường hợp này, cán bộ làm nhiệm vụ kiên trì vận động, giải thích để người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi chấp hành. Hiện nay, nếu người vi phạm không thi hành quyết định xử phạt hành chính, các thủ tục hành chính khác sẽ không được giải quyết”-Trung tá Đông thông tin.

Như trường hợp anh P.C.Đ. (phường Quy Nhơn) mới đây phải đến Phòng CSGT để thi hành quyết định xử phạt trước khi đăng kiểm xe ô tô. Anh Đ. cho biết, trong lúc tham gia giao thông, anh vượt đèn đỏ nhưng không nhận ra vi phạm. Khi nhận thông báo xử phạt đúng thời điểm đi đăng kiểm, anh tưởng có thể làm đăng kiểm trước rồi nộp phạt, dẫn đến việc không thể hoàn tất thủ tục.

Trường hợp khác là anh Đ.V.H. (phường Quy Nhơn Bắc) đến Phòng CSGT xin cấp lại GPLX hạng B2. Tuy nhiên, hồ sơ của anh bị từ chối vì còn quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thi hành.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

﻿Trong ảnh: Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân cách kiểm tra thông tin vi phạm trên ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: K.A

Theo thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng Phòng CSGT, hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm giao thông đã đồng bộ với cơ sở dữ liệu đăng ký, đăng kiểm và cấp đổi GPLX. Do đó, bất kỳ trường hợp nào chưa thi hành xong quyết định xử phạt đều bị hệ thống tự động cảnh báo, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng bộ dữ liệu, siết chặt kỷ cương

Luật Trật tự, ATGT đường bộ quy định cụ thể trách nhiệm của người vi phạm trong việc chấp hành quyết định xử phạt. Tại điểm d khoản 2 Điều 43 quy định, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì không được giải quyết đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

Khoản 4 Điều 62 cũng quy định rõ: Không cấp, đổi hoặc cấp lại GPLX đối với người chưa hoàn tất nghĩa vụ trong quyết định xử phạt. Như vậy, dù bỏ xe hay không ký biên bản, người vi phạm vẫn phải chịu đầy đủ hậu quả pháp lý liên quan đến phương tiện và GPLX.

Thực tế cho thấy trong nhiều trường hợp quá hạn không đến làm việc, lực lượng chức năng phải thành lập hội đồng sung công, tổ chức bán đấu giá hoặc thanh lý phương tiện theo đúng trình tự pháp luật; toàn bộ số tiền thu được đều nộp ngân sách nhà nước. Biện pháp tạm giữ phương tiện không chỉ phục vụ xác minh, ngăn chặn hành vi vi phạm mà còn nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo quy định.

Đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã làm sạch hơn 92% dữ liệu liên quan GPLX, bảo đảm thông tin chính xác, đồng bộ và phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Các đội, trạm CSGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục hướng dẫn người dân chủ động tra cứu thông tin vi phạm qua các ứng dụng trực tuyến, giúp người vi phạm sớm nắm tình trạng hồ sơ để kịp thời thực hiện nghĩa vụ, tránh bị gián đoạn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương, mục tiêu của lực lượng CSGT không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là duy trì kỷ cương, bảo đảm an toàn cho người dân trên các tuyến giao thông.

“Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát chuyên đề, lực lượng CSGT chú trọng công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, tránh tâm lý đối phó hoặc bỏ mặc vi phạm dẫn đến hệ lụy pháp lý và ảnh hưởng quyền lợi cá nhân, hướng tới môi trường giao thông an toàn, minh bạch và văn minh”-Thượng tá Phương nói.