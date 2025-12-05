Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm, giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Khi nhà nhà rực sáng ánh đèn, cùng quây quần bên mâm cơm gia đình cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa bắt đầu rong ruổi trên các tuyến đường, ngõ xóm, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Trọng tâm là các khu vực tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự như các quán ăn đêm, khu vực chợ hay những tuyến đường vắng vẻ, hẻo lánh, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi gây rối, trộm cắp hay các tệ nạn xã hội có nguy cơ phát sinh.

Theo Thiếu tá Đỗ Hòa Bình, Phó Trưởng Công an xã, xã Ia Pa được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã: Ia Trôk, Ia Mrơn và Kim Tân với diện tích tự nhiên 103,2 km2, dân số 6.949 hộ, gần 31.000 người. Dân số đông, địa bàn rộng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Trước tình hình đó, để bảo đảm anh ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, ngay sau khi được thành lập, Công an xã Ia Pa đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công lực lượng theo các tổ công tác, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, chú trọng tuần tra, kiểm soát về đêm để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài việc trấn áp tội phạm, tổ tuần tra còn tích cực tuyên truyền, nhắc nhở bà con đề cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình cũng như tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm các các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Trọng tâm tuần tra là các khu vực tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh như các quán ăn đêm, khu vực chợ hay những tuyến đường vắng vẻ, hẻo lánh. Ảnh: V.C

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an xã đã huy động lực lượng chia thành 2 tổ gồm toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trực chiến và lực lượng tham gia bảo vệ anh ninh trật tự ở cơ sở, đảm bảo tuần tra khép kín địa bàn. Nhờ đó, nhiều vụ việc phức tạp đã được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Điển hình là tình trạng thanh niên tụ tập, sử dụng xe máy độ chế phân khối lớn để rú ga, nẹt pô, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của bà con nhân dân.

Đại úy Trần Hoàng Khoa-Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Ia Pa cho biết: Khi tiếp cận, các đối tượng hầu hết có thái độ bất hợp tác, cho rằng họ chỉ đang tụ tập và không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với sự kiên quyết và khéo léo trong công tác vận động, thuyết phục, tổ công tác đã giải thích rõ những quy định về đảm bảo trật tự công cộng và tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe người dân. Sau khi được phân tích, các nhóm thanh niên đã nhận thức được sai phạm và tự nguyện giải tán. Công an xã cũng tiến hành lập biên bản sự việc và răn đe, nhắc nhở các đối tượng.

Tương tự, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 9-10, trong quá trình tuần tra, kiểm tra hành chính một căn nhà tại thôn Marin 3, tổ công tác Công an xã đã phát hiện đối tượng Ôn Văn Thảo (SN 1994, trú thôn Đăk Chá, xã Ia Pa) và Kpă H’Tr. (Sn 1994 trú thôn Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Ia Tul) sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện 22 tép chứa tinh thể màu trắng, 1 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 1 mã tấu, 1 dùi cui ba khúc... Qua đấu tranh, đối tượng Thảo khai nhận các túi chứa tinh thể màu trắng là ma túy được đối tượng mua về cất giấu, sử dụng.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an xã Ia Pa đã phát hiện đối tượng Ôn Văn Thảo (thứ 5 từ phải qua) và các đối tượng liên quan tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Với thành tích này, Thường trực Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã đã trao thưởng nóng cho tập thể Công an xã Ia Pa và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, triệt phá tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Song song với công tác tuần tra, lực lượng Công an xã kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh như quán karaoke, quán ăn, cà phê về việc chấp hành quy định pháp luật. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra cơ sở lưu trú đêm để kịp thời phát hiện những đối tượng lạ mặt, các đối tượng có lệnh truy nã hoặc có hành vi vi phạm pháp luật đang ẩn náu. Công tác này được nhân dân đồng tình ủng hộ, giúp phòng ngừa các tệ nạn xã hội và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ông Ksor Bluynh, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Blôm, chia sẻ: “Thời gian gần đây, nhờ lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát về đêm, tình trạng thanh thiếu niên tập trung ăn nhậu, rú ga, nẹt pô gây mất trật tự công cộng tại thôn giảm đáng kể. Bà con cũng nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, khi phát hiện có vụ việc vi phạm xảy ra thì báo ngay cho lực lượng Công an xã để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Nhờ vậy, an ninh trật tự tại thôn được đảm bảo”.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Pa Rơ Chăm La Ni thưởng nóng cho tập thể Công an xã Ia Pa vì có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, triệt phá tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Phó Trưởng Công an xã Đỗ Hòa Bình thông tin thêm: Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc rất nhiều song cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an xã đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng chục vụ gây rối trật tự công cộng. Qua đó, tạo sự yên tâm, tin tưởng trong quần chúng nhân dân. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Công an xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt vào giờ cao điểm, xử lý lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngay tại thôn, làng. Mục tiêu cuối cùng là mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.