Công an phường Thống Nhất truy tìm chủ của 110 mô tô, xe gắn máy quá hạn tạm giữ

(GLO)- Công an phường Thống Nhất vừa phát đi thông báo truy tìm chủ phương tiện, người quản lý, người sử dụng phương tiện đang tạm giữ tại đơn vị.

Theo đó, qua công tác rà soát, thống kê mô tô, xe gắn máy tại Công an phường Thống Nhất (sáp nhập từ Công an phường Yên Thế, Đống Đa, Thống Nhất cũ), đơn vị hiện đang tạm giữ 110 mô tô, xe gắn máy vắng chủ.

Công an phường Thống Nhất truy tìm chủ của 110 mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ

Đến nay, người vi phạm (nếu có), chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp, người liên quan đến phương tiện đang tạm giữ không liên hệ giải quyết.

Công an phường Thống Nhất thông báo cơ quan, tổ chức và cá nhân là chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp, người có liên quan đến phương tiện bị tạm giữ nói trên mang theo các loại giấy tờ hợp pháp đến Tổ Cảnh sát trật tự-Công an phường Thống Nhất tại địa chỉ số 38 Trần Nguyên Hãn, phường Thống Nhất để giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến giải quyết, Công an phường sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tịch thu, bán đấu giá, sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

Xem danh sách phương tiện tại đây.

