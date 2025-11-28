Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội LHPN phường Thống Nhất tặng bò sinh sản cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

KIM THANH
(GLO)- Ngày 27-11, Hội LHPN phường Thống Nhất đã trao tặng 1 con bò sinh sản trị giá hơn 11 triệu đồng cho gia đình chị Ksor Rãih ở làng Bruk Ngol.

Đây là 1 trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, nhân rộng mô hình đàn bò sinh sản, hỗ trợ phương tiện sinh kế, giúp các hội viên thuộc hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Mô hình được Hội LHPN phường Thống Nhất triển khai từ năm 2016 đến nay. Trong thời gian qua, Hội LHPN phường đã trao tặng hơn 20 con bò sinh sản cho các hội viên phụ nữ. Sau khi trao bò sinh sản cho các hộ chăm sóc, trong vòng 3 năm, khi bò mẹ sinh sản, con bò đầu tiên sẽ được luân chuyển cho hộ khó khăn khác nuôi.

tang-bo-thong-nhat.jpg
Gia đình chị Ksor Rãih làm chuồng kiên cố để nuôi bò. Ảnh: Duy Linh

Từ mô hình này, nhiều hộ đã có thêm điều kiện để vươn lên thoát nghèo, cải thiện thu nhập.

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

Xã hội

(GLO)- Chiều 26-11, tại phường Hoài Nhơn Đông, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH cơ sở Hoài Nhơn tổ chức trao tặng 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT tại các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Vạn Đức, Hoài Ân, Kim Sơn và Ân Hảo.

Nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của phía Đông tỉnh.

Nhiều nhà xe hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí về vùng lũ Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ theo Thông báo số 99/TB-TW ngày 21-11-2025, nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Đời sống

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 16.000 đơn vị hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Từ thiện

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Từ thiện

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Đời sống

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

