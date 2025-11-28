Hội LHPN phường Thống Nhất tặng bò sinh sản cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 27-11, Hội LHPN phường Thống Nhất đã trao tặng 1 con bò sinh sản trị giá hơn 11 triệu đồng cho gia đình chị Ksor Rãih ở làng Bruk Ngol.

Đây là 1 trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, nhân rộng mô hình đàn bò sinh sản, hỗ trợ phương tiện sinh kế, giúp các hội viên thuộc hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Mô hình được Hội LHPN phường Thống Nhất triển khai từ năm 2016 đến nay. Trong thời gian qua, Hội LHPN phường đã trao tặng hơn 20 con bò sinh sản cho các hội viên phụ nữ. Sau khi trao bò sinh sản cho các hộ chăm sóc, trong vòng 3 năm, khi bò mẹ sinh sản, con bò đầu tiên sẽ được luân chuyển cho hộ khó khăn khác nuôi.

Gia đình chị Ksor Rãih làm chuồng kiên cố để nuôi bò. Ảnh: Duy Linh

Từ mô hình này, nhiều hộ đã có thêm điều kiện để vươn lên thoát nghèo, cải thiện thu nhập.