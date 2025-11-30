Chính phủ triển khai kế hoạch thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2623/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Luật này được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 26-6-2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Theo Kế hoạch, trong năm 2025 và các năm tiếp theo, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Ảnh: baochinhphu.vn

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an thực hiện biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Kế hoạch cũng nêu rõ, Bộ Công an tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước; các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công, gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trước ngày 15-12-2025.

Bộ Công an tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12-2025.

Trong năm 2026-2027, Bộ Công an thực hiện xây dựng Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân cung cấp thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cùng với đó, hỗ trợ hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thực hiện hoạt động khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân trước ngày 31-12-2026.

Ngoài ra, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thời gian thực hiện trong năm 2026 và các năm tiếp theo.