Cộng đồng chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông

(GLO)- Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (cao điểm diễn ra từ ngày 12 đến 30-11-2025) là dịp để cộng đồng và mỗi cá nhân cùng hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông. Sự kiện nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT).

Nỗi đau sau các vụ tai nạn

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai, năm 2025 (từ ngày 15-12-2024 đến 14-11-2025), toàn tỉnh xảy ra 633 vụ TNGT, làm chết 460 người và bị thương 397 người.

So với năm 2024, cả 3 tiêu chí đều giảm. Tuy nhiên phía sau những con số tưởng như tích cực ấy vẫn là nỗi đau, mất mát dai dẳng của nhiều gia đình.

Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Ảnh: KA

Gia đình anh Huỳnh Giang (phường Quy Nhơn) là một ví dụ đầy xót xa. Trong một lần đi làm về, vợ chồng anh bị xe tải tông. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng người vợ gắn bó bao năm, còn anh bị thương, phải bắt vít ở chân và đến nay vẫn bước đi khập khiễng.

Từ một gia đình 4 người yên ấm, giờ chỉ còn 3; căn nhà vốn đầy tiếng cười trở nên trống trải. Hai con nhỏ thiếu đi sự chăm lo, vun vén của mẹ; còn anh Giang vừa chống chọi với di chứng thương tật, vừa gắng gượng gánh vác trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ.

Anh Giang lặng giọng chia sẻ: “Bỗng dưng tôi mất vợ, các con mất mẹ. Nếu không có người thân động viên thì chắc tôi khó vượt qua. Chỉ mong mọi tài xế hãy cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông để không ai phải chịu nỗi mất mát như gia đình tôi”.

Trong khi đó, một vụ TNGT khác cũng để lại hậu quả nặng nề cho gia đình anh Lê Công Hiếu (phường Quy Nhơn Đông). Tuổi đôi mươi, lẽ ra anh Hiếu đang theo đuổi những hoài bão và dự định của tuổi trẻ, nhưng giờ phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân.

Bà Huỳnh Thị Chỉ (mẹ anh Hiếu) ngậm ngùi: “Một người say rượu đi qua đường tông con tôi ngã, đầu đập xuống đường. Vợ chồng nhìn con mà không còn tâm trí nào làm ăn, chỉ biết ở nhà chăm sóc con. Mọi dự định, hy vọng đều tan biến”.

Ở chiều ngược lại, những người gây TNGT cũng phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý và những day dứt suốt đời. Mới đây, Tòa án nhân dân khu vực 1 đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Phước (SN 2000, phường Quy Nhơn Đông) 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tại phiên tòa, Phước thừa nhận toàn bộ hành vi: “Bị cáo vô cùng ân hận, chỉ một khoảnh khắc chủ quan dưới trời mưa đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mong mọi người tham gia giao thông cẩn trọng hơn để không ai phải ân hận như bị cáo”.

Những câu chuyện trên một lần nữa cho thấy: Chỉ một hành vi bất cẩn, một quyết định thiếu trách nhiệm có thể làm thay đổi số phận của nhiều con người, để lại nỗi đau kéo dài cho cả người bị nạn và người gây tai nạn.

Cộng đồng trách nhiệm

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” được Ủy ban ATGT Quốc gia phát động từ năm 2012 và tổ chức thường niên trên phạm vi cả nước.

Tại Gia Lai, các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT năm 2025 được Ban ATGT tỉnh triển khai với mục tiêu cảnh báo về thảm họa TNGT và kêu gọi người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Chú trọng việc đào tạo nâng cao ý thức lái xe an toàn cho mọi người. Ảnh: K.A

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Chiến cho biết: Chương trình năm nay được phát động đồng loạt trên toàn tỉnh, nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân trong việc tự nhắc nhở bản thân, gia đình và cộng đồng chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT.

“Hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, mà còn là dịp để mỗi người tự giác nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn. Đồng thời, đây cũng là cam kết mạnh mẽ của các ngành, địa phương trong việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm TNGT và bảo đảm trật tự ATGT bền vững”, ông Chiến nhấn mạnh.

Thực tế thời gian qua cho thấy, công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng với nhiều biện pháp thiết thực. Công tác tuyên truyền được đưa xuống tận thôn, làng, khu phố, tập trung truyền tải các thông điệp: Không lái xe khi đã uống rượu bia; không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; đi xe buýt - ít nguy cơ…

Cùng với đó, các ngành chức năng liên tục rà soát, kiến nghị xử lý “điểm đen” và điểm tiềm ẩn TNGT; điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp với thực tế từng địa bàn. Việc lập lại trật tự lòng, lề đường và ưu tiên không gian cho người đi bộ tiếp tục được thực hiện, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường gây mất ATGT.

Công tác tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT được triển khai chặt chẽ. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang-Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: “Ý thức của người tham gia giao thông vẫn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT. Vì vậy, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung xử lý các hành vi vi phạm trọng điểm, đồng thời kết hợp tuyên truyền ngay trong quá trình làm nhiệm vụ để mọi người hiểu, tuân thủ và tự bảo vệ chính mình”.

Mỗi chúng ta hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ: không phóng nhanh, vượt ẩu; không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia; nhường đường đúng quy định… Những việc tưởng chừng đơn giản ấy lại là cách thiết thực nhất để phòng tránh tai nạn, bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.