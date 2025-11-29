Chủ tịch UBND phường Hội Phú thăm hỏi gia đình nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông

(GLO)- Sáng 29-11, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cùng lãnh đạo Công an phường và đại diện các đoàn thể đã đến thăm hỏi gia đình cháu D.N.B.N. (SN 2015) tử vong do tai nạn giao thông.

Cháu N. là học sinh lớp 4/5, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Pleiku). Sau buổi học sáng 28-11, cháu N. được ông ngoại là ông P.H.Đ. (SN 1955, trú tại phường Pleiku) đón, rồi chở về nhà trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Hội Phú).

Ông Vũ Mạnh Định (bìa trái) thăm hỏi gia đình cháu N. Ảnh: Văn Ngọc

Trước khi về, ông Đ. đã ghé đổ xăng tại một cây xăng trên đường Lê Duẩn, sau đó ý định quay ngược lại qua dải phân cách để qua đường. Khi đang qua đường, xe máy của ông Đ. gặp nạn khi va chạm với xe tải của tài xế Lương Tấn Sỹ (SN 1993, trú tại phường An Phú) khiến 2 ông cháu tử vong tại chỗ.

Trước vụ tai nạn rất nghiêm trọng khiến 2 người trong cùng 1 gia đình tử vong, Chủ tịch UBND phường Hội Phú đã gửi lời chia buồn sâu sắc với thân nhân nạn nhân, đồng thời động viên gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Mạnh Định cũng đề nghị các cơ quan, đoàn thể của phường nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của gia đình để sẵn sàng hỗ trợ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, triển khai các biện pháp nhằm nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông thương tâm tương tự.

Dịp này, UBND phường Hội Phú đã trao phần quà 2 triệu đồng để san sẻ nỗi đau mất mát với gia đình cháu N.