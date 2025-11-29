Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tạm giữ tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm 2 ông cháu tử vong

(GLO)- Sáng 29-11, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự với Lương Tấn Sỹ (SN 1993, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 10 giờ 27 phút ngày 28-11, Sỹ điều khiển xe tải BKS 81A-530.xx lưu thông trên đường Lê Duẩn theo hướng từ vòng xoay Phù Đổng đi Bến xe Đức Long Gia Lai.

buoc-dau-co-quan-cong-an-nhan-dinh-tai-xe-sy-mac-loi-khong-giam-toc-do-khi-quan-sat-thay-xe-phia-truoc-sang-duong-o-khu-vuc-dai-phan-cach-anh-van-ngoc.jpg
Bước đầu cơ quan Công an nhận định, tài xế Sỹ mắc lỗi không giảm tốc độ khi quan sát thấy xe phía trước sang đường ở khu vực dải phân cách. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến khu vực dải phân cách đoạn ngã ba đường Lê Duẩn và Huyền Trân Công Chúa (phường Pleiku), xe tải của Sỹ đã va chạm với xe máy BKS 81B1-882.xx lưu thông cùng chiều phía trước do ông P.H.Đ. (SN 1955, trú tại phường Pleiku) điều khiển, chở theo cháu ngoại là bé gái D.N.B.N. (SN 2015, trú tại phường Hội Phú).

Vụ tai nạn khiến ông Đ. và cháu N. tử vong tại chỗ. Được biết, cháu N. là học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Pleiku). Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Đ. vừa đón cháu N. tan học và đang trên đường chở về nhà.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7-Gia Lai và các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để xác minh, làm rõ.

Qua dấu vết tại hiện trường, lời khai của nhân chứng và đặc biệt là các camera an ninh ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn, bước đầu cơ quan Công an nhận định, Sỹ mắc lỗi không giảm tốc độ khi quan sát thấy xe máy của ông Đ. sang đường ở khu vực dải phân cách dẫn đến tai nạn rất nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Các góc camera đều cho thấy, thời điểm va chạm, xe tải của Sỹ không giảm tốc độ nên bánh xe trực tiếp đi qua người nạn nhân sau đó mới dừng lại. Qua kiểm tra, tài xế Sỹ không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

