Xã Tuy Phước: Hỗ trợ một phụ nữ nghi bị dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" về nhà an toàn

(GLO)- Ngày 29-11, các lực lượng chức năng xã Tuy Phước kịp thời phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu bị dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", phối hợp hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Cụ thể, lúc 7 giờ 30 phút ngày 29-11, trong lúc tuần tra trên địa bàn, anh Nguyễn Chí Sơn-Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) phát hiện chị V.T.T.V. (SN 2000, ở tỉnh Đắk Lắk) đứng ven đường tìm cách đón xe vào miền Nam với nhiều biểu hiện bất thường.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, anh Sơn chủ động tiếp cận, khai thác thông tin và đưa chị V. đến Công an xã Tuy Phước làm việc.

Lực lượng Công an kịp thời hỗ trợ chị V. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, chị V. trình bày vừa quen một người qua mạng xã hội Facebook, được hứa lo tiền xe và dẫn vào miền Nam làm việc với mức lương ổn định. Tin lời, chị V. bắt xe đi theo hướng người này chỉ, nhưng khi đến khu vực xã Tuy Phước thì bị lạc và không biết phải tiếp tục đi đâu. Trong lúc tìm cách đón xe khác để tiếp tục hành trình, chị được anh Sơn phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Qua trao đổi, nhận thấy chị V. có dấu hiệu bị kẻ xấu dụ dỗ với chiêu trò "việc nhẹ lương cao", Công an xã Tuy Phước đã phân tích rõ các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo, mua bán người thường núp bóng “giới thiệu việc làm”, giúp chị nhận thức rõ nguy cơ. Công an xã Tuy Phước đã hướng dẫn chị V. cách nhận diện nguy cơ và nâng cao cảnh giác trước những mối quan hệ quen biết qua mạng.

Lực lượng Công an đón xe và gửi gắm đưa chị V. về nhà tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: ĐVCC

Do chị V. không còn tiền, không liên lạc được với người thân, Công an xã Tuy Phước phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) hỗ trợ phương tiện đưa chị về quê.

Đến 15 giờ cùng ngày, chị V. đã về đến nhà an toàn.