Gia Lai: Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Xuân Bảo (SN 1996, trú tổ dân phố 11, phường An Phú) để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng 20 giờ ngày 21-11, Bảo liên hệ với một tài khoản Facebook tên “X.N” để hỏi mua ma túy đá với giá 300.000 đồng.

Đối tượng Bảo tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Đối tượng sau đó bắt taxi đến điểm hẹn trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường An Phú) để gặp một nam thanh niên không rõ lại lịch để nhận 1 túi chứa ma túy đá. Tiếp đến Bảo mang ma túy về nhà kho của gia đình và tự chế dụng cụ bằng chai nước ngọt, ống hút nhựa để sử dụng.

Đêm 24-11, Bảo xin mẹ 300.000 đồng để mua ma túy nhưng không được đáp ứng liền chửi bới, đe dọa đốt nhà, dùng cây gỗ đập phá làm hư hỏng tài sản của gia đình rồi bỏ đi. Sự việc sau đó được gia đình trình báo đến Công an phường An Phú.

Ngay trong ngày, Công an phường đưa Bảo về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Được biết, Bảo đã có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đang bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.