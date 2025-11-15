Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tạm giam đối tượng cai nghiện xong lại tiếp tục sử dụng ma túy

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Sử Văn Đua (SN 1998, trú tổ dân phố Trung Ái, phường An Nhơn Nam) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

doi-tuong-dua-thoi-diem-bi-khoi-to.jpg
Đối tượng Sử Văn Đua tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Theo hồ sơ, Đua trước đây nghiện ma túy, từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Đối tượng đang bị quản lý sau cai nghiện tại địa phương, thời hạn từ ngày 29-8-2024 đến 29-8-2026. Tuy nhiên, thời gian qua thay vì nỗ lực làm lại cuộc đời, Đua lại sống buông thả, ăn chơi lêu lổng và có dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Ngày 22-10, Công an phường An Nhơn Nam xác định thanh niên này có nhiều biểu hiện bất thường nên tiến hành làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy Đua dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, Đua khai nhận vào tối 19-10 đã sử dụng ma túy đá (Methamphetamine) tại khu vực có tục danh Gò Me, thuộc địa bàn phường An Nhơn Nam.

Hành vi của đối tượng được xác định đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

