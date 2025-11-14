Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Đi nhậu xong về "đập đá", đối tượng bị tạm giữ hình sự

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Lợi (SN 2005, ở thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

doi-tuong-loi-6093.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, sáng 12-11, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, Công an xã Bình Phú phát hiện Lợi có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng tiến hành làm việc, xét nghiệm chất ma túy, kết quả cho thấy Lợi dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, Lợi khai nhận vào tối 10-11 đã sử dụng ma túy đá (Methamphetamine) sau khi nhậu với bạn. Được biết Lợi là đối tượng nghiện ma túy, từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc và đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện.

Liên quan đến hành vi nói trên, kể từ ngày 1-7-2025, người sử dụng trái phép chất ma túy khi đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

