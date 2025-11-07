Gia Lai: Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lục Quang Trường (SN 2002, trú xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 26-8-2025, tại 1 nhà trọ ở làng Dăng, Công an xã Ia O phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng bắt quả tang Trường cùng 3 phụ nữ khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lục Quang Trường về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Chiều cùng ngày, Lục Quang Trường điều khiển mô tô từ xã Ia O (tỉnh Gia Lai) sang xã la Tơi (tỉnh Quảng Ngãi) gặp một đối tượng không rõ lai lịch để mua ma túy đá và dụng cụ với giá 1 triệu đồng về tổ chức cho cả nhóm cùng sử dụng.

Sau quá trình điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 4-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lục Quang Trường để phục vụ công tác điều tra.