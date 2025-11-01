Công an Gia Lai chủ động phòng ngừa, quyết liệt ngăn chặn ma túy

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai đợt cao điểm tổng rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Siết chặt quản lý địa bàn

Tối 18-10, Công an phường Hoài Nhơn Nam đã tiến hành kiểm tra hành chính một số điểm có dấu hiệu phức tạp về ma túy.

Công an phường Hoài Nhơn Nam thi hành lệnh bắt giữ Lê Văn Lẽ và Trần Thị Ngọc Thúy để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Lê Văn Lẽ (SN 1990, khu phố Đệ Đức 1) cùng Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1994, khu phố Song Khánh) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Lẽ. Cả hai khai nhận đã mua ma túy về để sử dụng. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với Methamphetamine.

Trung tá Đỗ Hoàng Nhật-Trưởng Công an phường Hoài Nhơn Nam-cho biết: Từ ngày 1-7 đến nay, Công an phường đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ/9 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

“Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trọng tâm là nắm chắc địa bàn, rà soát, phân loại đối tượng để đưa vào diện quản lý phù hợp. Công an phường cũng phối hợp với các khu phố tổ chức ký cam kết xây dựng khu phố không có ma túy”-Trung tá Nhật cho hay.

Là địa bàn giáp ranh, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về tội phạm, trong đó có ma túy, Công an xã Tuy Phước cũng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh lưu trú nhằm ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Tối 25-10, trong quá trình kiểm tra nhà nghỉ T.N. ở thôn Trung Tín 1 và nhà nghỉ H.T. ở thôn Vân Hội 2, Công an xã Tuy Phước phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Lê Quốc Quân (SN 2003, thôn Phổ Trạch), Đặng Văn Cử (SN 2001, thôn Huỳnh Mai) và Võ Tấn Lực (SN 1987, thôn Lý Chánh, xã Xuân An).

Trung tá Cao Trọng Thông-Trưởng Công an xã Tuy Phước-cho hay: Đơn vị đã kiểm tra 45 khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn; tiến hành xét nghiệm 5 đối tượng quản lý sau cai nghiện, 24 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy và 13 đối tượng có tiền án liên quan đến ma túy. Qua đó, phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma túy và 3 cơ sở vi phạm quy định về lưu trú.

“Chúng tôi luôn chủ động duy trì công tác kiểm tra, quản lý người nghiện và các điểm có nguy cơ phát sinh tệ nạn, nhất là tại khu vực giáp ranh, dễ phát sinh phức tạp. Việc này không chỉ giúp phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm mà còn góp phần răn đe, ngăn chặn tái nghiện, từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn, quyết tâm xây dựng xã không ma túy”-Trung tá Thông nói.

Trong khi đó, Công an xã Ân Hảo tổ chức cho 4.714 hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ma túy, xây dựng “gia đình không ma túy”, “thôn không ma túy”, “xã không ma túy”.

Không để hình thành “điểm nóng” ma túy

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 cơ sở lưu trú, 370 cơ sở karaoke và 2 vũ trường đang hoạt động. Đây là những loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tệ nạn, nhất là ma túy.

Công an xã Tuy Phước test ma túy tại một nhà nghỉ ở thôn Trung Tín 1, phát hiện Lê Quốc Quân (SN 2003, thôn Phổ Trạch) và Đặng Văn Cử (SN 2001, thôn Huỳnh Mai) dương tính với ma túy. Ảnh: K.A

Thực tế thời gian qua cho thấy, một số đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để hoạt động liên quan đến ma túy. Chúng núp bóng DN, cải tạo không gian bên trong thành nơi sử dụng ma túy tập thể, lắp đặt hệ thống cảnh giới, camera giám sát và chỉ phục vụ khách quen nhằm tránh bị phát hiện.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Cùng với đó, các tổ công tác thường xuyên kiểm tra đột xuất, nắm chắc người và địa bàn, xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” về ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Công an toàn tỉnh đã phát hiện 264 vụ/608 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 2,3 kg ma túy tổng hợp, 392 viên nén và 11,62 g heroin.

Tội phạm ma túy là loại tội phạm ẩn, hoạt động tinh vi và biến tướng khó lường. Vì vậy, công tác kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm luôn được duy trì thường xuyên, liên tục, trên tinh thần chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, không để tình hình phức tạp phát sinh trên địa bàn. Việc nắm chắc người nghiện, cơ sở kinh doanh có điều kiện, tuyến và địa bàn trọng điểm giúp lực lượng Công an kịp thời nhận diện nguy cơ, xử lý sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) nhấn mạnh: “Chúng tôi coi công tác quản lý, kiểm soát là biện pháp phòng ngừa căn cơ nhất. Khi cơ sở được giám sát chặt, người nghiện được quản lý cụ thể thì tội phạm ma túy cũng sẽ được ngăn chặn và kéo giảm”.