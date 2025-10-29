Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 ít nhất 50% số xã, phường không có ma túy

(GLO)- Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hằng năm giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường trên toàn tỉnh không có ma túy.

Đó là một trong những chỉ tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 107/KH-UBND của UBND tỉnh vừa ban hành về xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với chỉ tiêu trên, tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2030, 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và 100% số lượng cây có chứa chất ma túy hoặc có diện tích trồng cây có chứa chất ma túy bị phát hiện, triệt phá; trên 80% các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng-chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng-chống tội phạm về ma túy.

Công an phường Hoài Nhơn Nam bắt giữ nhóm 6 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, phấn đấu trên 80% số trạm y tế cấp xã và 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; 100% cơ sở thực hiện cai nghiện ma túy công lập bảo đảm điều kiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; 70% xã, phường có người nghiện ma túy bố trí điểm tiếp nhận và tư vấn cai nghiện ma túy đủ điều kiện theo quy định; ít nhất 30% tại các xã, phường tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Ngoài ra, trên 80% các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện và cơ quan báo chí có lượng độc giả lớn có chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về phòng-chống ma túy; phấn đấu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng-chống ma túy cho người học tại 100% nhà trường và trên 70% người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Phấn đấu trợ giúp pháp lý cho 100% số người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy thuộc diện trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Tây) làm việc tại tổ cơ khí. Ảnh: N.C

Bảo đảm cơ sở vật chất và duy trì điều trị cho số người nghiện các chất dạng thuốc phiện; trên 90% người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người tham gia điều trị nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp về y tế, tâm lý.

Kế hoạch cũng đề ra lộ trình thực hiện hằng năm. Trong đó, năm 2025 tập trung chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy” tại 32/135 xã, phường (tương đương 24% tổng số địa bàn cấp xã). Đây là các địa bàn có tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ít phức tạp, có điều kiện, khả năng hoàn thành các tiêu chí “không ma túy” trong thời gian ngắn (chỉ tiêu của Bộ Công an đạt ít nhất 20%).

Bên cạnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững các xã, phường không ma túy đã đạt được, tiếp tục lựa chọn, xây dựng và phấn đấu có 46/135 xã, phường không có ma túy vào năm 2026 (thêm tối thiểu 14 xã, phường và đạt tỷ lệ 34%); có 57/135 xã, phường không có ma túy vào năm 2027 (thêm tối thiểu 11 xã, phường; đạt tỷ lệ 42%); có 73/135 xã, phường không có ma túy vào năm 2028 (thêm tối thiểu 16 xã, phường và đạt tỷ lệ 54%); có 82/135 xã, phường không có ma túy vào năm 2029 (thêm tối thiểu 9 xã, phường và đạt tỷ lệ 61%); có có 86/135 xã, phường không có ma túy vào năm 2030 (thêm tối thiểu 4 xã, phường và đạt tỷ lệ 64%).

Đối với các xã, phường còn lại, căn cứ tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy thực tế tại địa phương để đề ra mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể đối với từng tổ, thôn, xóm… theo tiêu chí đánh giá địa bàn cấp xã trọng điểm phức tạp về ma túy (Điều 4 Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Định kỳ hàng năm, trên cơ sở việc sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của năm trước, sẽ tổ chức rà soát và lựa chọn địa bàn cấp xã cụ thể để triển khai việc xây dựng “xã, phường không ma túy” và chuyển hóa địa bàn trọng điểm trong năm tiếp theo, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tính chất địa bàn và tình hình thực tiễn.