Quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy

(GLO)- Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy .

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

Trung tá Phạm Hồng Anh-Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-cho hay: Hiện nay, các đối tượng tội phạm ma túy thường xuyên lợi dụng triệt để sự phát triển của công nghệ cũng như mạng xã hội để vận chuyển, liên lạc, trao đổi, thực hiện mục đích xấu trong khi công tác truy vết trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Công an đấu tranh với đối tượng Nguyễn Gia Ngọc Thành. Ảnh: Văn Ngọc

Các đối tượng thường sử dụng Facebook, Instagram, Telegram, WeChat… để mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức, lôi kéo, rủ rê, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy; hướng dẫn, sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy…

Nhiều đối tượng cũng lợi dụng dịch vụ xe ôm công nghệ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Thậm chí, tại một số địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng gắn chip vào gói ma túy hoặc dùng flycam để...“ship” ma túy.

“Thực tế đó đòi hỏi lực lượng Công an phải tăng cường công tác trinh sát, kịp thời nắm bắt tình hình, tăng cường phối hợp với các đơn vị phòng-chống tội phạm công nghệ cao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng liên tục trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm ma túy trong tình hình mới”-Trung tá Phạm Hồng Anh nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Hiện nay, tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa. Nhiều đối tượng thanh-thiếu niên nghỉ học sớm, thiếu sự quản lý của nhà trường, phụ huynh buông lỏng nên dễ bị lôi kéo, rủ rê vào sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó dẫn đến các hành vi phạm pháp khác. Qua rà soát những người có liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an xác định có 6 người ở độ tuổi từ 14 đến dưới 16 và 129 người từ 16 đến dưới 18.

Quyết liệt truy quét tội phạm

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, đối tượng nên thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xử lý nhiều đối tượng liên quan đến ma túy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã bắt giữ 121 vụ với 224 đối tượng phạm pháp về ma túy.

Trong đó, bắt giữ 62/79 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 31 vụ/56 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; 28 vụ/89 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó đã thu giữ 800 gram methamphetamine; 240 viên thuốc lắc (MDMA) có khối lượng hơn 84 gram; 40 gram ketamine; hơn 9,5 gram heroin; 1,8 kg cần sa khô; 1 khẩu súng, 61 viên đạn.

Trần Trung Hiếu cùng số thuốc lắc bị thu giữ. Ảnh: Đại Hải

Trong đó, đáng chú ý là việc bắt đối tượng Trần Trung Hiếu (SN 1990, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) và thu giữ lượng lớn ma túy. Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15-5, tại đầu hẻm 396 Hai Bà Trưng thuộc phường Yên Đỗ (TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Yên Đỗ tiến hành rà soát địa bàn, qua đó phát hiện Hiếu đang cất giấu ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ trong túi áo của Hiếu có 1 viên nén thuốc lắc và 1 cân tiểu ly cùng nhiều vỏ túi ni lông. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiếu trong con hẻm này, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 1 túi ni lông chứa ma túy loại ketamine với trọng lượng gần 14 gram, 38 viên thuốc lắc màu hồng nặng hơn 16,6 gram, 42 viên nén màu xám nặng hơn 21,1 gram.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ thêm đối tượng Lê Phạm Hoàng Nhật (SN 2005, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa), là người đã mua ma túy của Hiếu để bán lại cho người khác để kiếm lời.

Tối 9-6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Giang Sơn (SN 1990, trú tại thị trấn Đak Đoa) cất giấu 1 túi ni lông chứa hơn 1,2 gram ma túy đá. Mở rộng điều tra, ngày 10-6, cơ quan Công an tiếp tục triệu tập đối tượng Nguyễn Gia Ngọc Thành (SN 2001, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đến làm việc. Tại đây, Thành khai nhận chính là người đã bán ma túy cho Sơn.

“Do muốn có tiền tiêu xài nên khi Sơn hỏi mua ma túy thì tôi liên hệ với một người có biết từ trước song không rõ danh tính để mua. Người đó bỏ ma túy trong căn nhà hoang ở đường Võ Văn Kiệt, tôi đến lấy rồi bỏ ở khu vực cổng chào TP. Pleiku hướng ngã tư Biển Hồ đi Kon Tum và nhắn cho Sơn tới nhận. Sau đó, tôi bị Công an bắt giữ. Tôi rất hối hận, chỉ mong sớm chấp hành án và trở về chăm sóc vợ cùng con nhỏ”-Thành nói.

Trung tá Phạm Hồng Anh cho biết thêm: “Thời gian tới, Phòng tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng như các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh nắm bắt tình hình của tội phạm ma túy, không để hình thành các ổ nhóm phức tạp, có tổ chức. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các xã, phường rà soát, quản lý chặt chẽ những đối tượng có liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan và Công an các xã biên giới chuyển hóa địa bàn vùng biên không có ma túy, không để ma túy thẩm lậu từ bên kia biên giới vào nội địa”.