Gia Lai: Bắt khẩn cấp 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng ở các xã Phù Mỹ Bắc, Bình Dương, Phù Mỹ Đông để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Trương (SN 1997, trú thôn Phú Hà, xã Phù Mỹ Bắc), Nguyễn Quang Vinh (SN 1996, trú thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Nguyễn Trung Đường (SN 2001, trú thôn Chánh Trực) và Lê Thị Viên (SN 2002, trú thôn 10, cùng xã Phù Mỹ Đông).

4 đối tượng (lần lượt từ trái qua) Đường, Viên, Trương, Vinh tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 25-10, tổ công tác của Công an xã Phù Mỹ Bắc tiến hành kiểm tra lưu trú tại nhà nghỉ M.L. (thuộc thôn Tân Lộc, xã Phù Mỹ Bắc). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Trương, Đường, Viên đang ở chung phòng với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại hiện trường có nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy đá (Methamphetamine). Qua điều tra, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an xã Phù Mỹ Bắc cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) xác định Vinh cũng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

