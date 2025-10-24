Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Phát hiện 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Nam vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Lẽ (SN 1990, trú khu phố Đệ Đức 1) và Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1994, trú khu phố Song Khánh, cùng ở phường Hoài Nhơn Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

2 đối tượng Thúy và Lẽ tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 22-10, Công an phường tiến hành tổng điều tra, rà soát đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy tại địa phương, phát hiện đối tượng Lẽ, Thúy có biểu hiện nghi vấn. Qua quá trình làm việc và test nhanh cho thấy cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy, loại Methamphetamine.

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 18-10, Thúy cùng Lẽ đi mua ma túy rồi mang về nhà của Lẽ ở khu phố Đệ Đức 1 để cùng tổ chức sử dụng.

Việc phát hiện 2 đối tượng nói trên là kết quả đầu tiên của đợt triển khai thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy.

