Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1997, ở khu phố Đệ Đức 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Lê Thị Trúc (SN 2002, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Bồng Sơn phát hiện có nhóm đối tượng ở nơi khác đến cấu kết với các đối tượng trên địa bàn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

hai-doi-tuong-nguyen-thanh-lam-va-le-thi-truc.jpg
Lê Thị Trúc và Nguyễn Thanh Lâm. Ảnh: ĐVCC

Các đối tượng này còn lôi kéo một số thanh thiếu niên địa phương cùng sử dụng ma túy, trong đó có đối tượng dưới 18 tuổi. Trước tình hình này, Công an phường Bồng Sơn đã tăng cường lực lượng để triệt xóa nhóm đối tượng.

Ngày 10 và 11-10, Công an phường Bồng Sơn phát hiện Trúc và Lâm tổ chức cho Nguyễn Ngọc Á (SN 2008, ở xã An Lão) và một số đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Trúc. Trong đó, Lâm là người cung cấp ma túy và dụng cụ sử dụng, Trúc là người bố trí địa điểm.

Qua đấu tranh, Lâm và Trúc khai nhận trước đó từng nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện ở xã Hoài Ân, phường Hoài Nhơn Nam tại nhiều địa điểm khác nhau.

Vụ việc đang được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ.

