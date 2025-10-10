Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Sáng 10-10, Công an xã Ia Pa cho biết vừa phát hiện, tạm giữ đối tượng Ôn Văn Thảo (SN 1994, trú tại thôn Đăk Chá, xã Ia Pa) và Kpă H. (SN 1994, trú tại thôn Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Ia Tul) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 9-10, tổ công tác Công an xã Ia Pa tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại thôn Amarin 3, xã Ia Pa (do Thảo thuê để mở quán cà phê). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Thảo, H. và 1 cô gái khác đang ở cùng nhau có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Thảo (thứ 5 từ phải sang) và H. (thứ 3 từ phải sang) thời điểm bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Kết quả test nhanh, Thảo và H. dương tính với ma tuý, người nữ còn lại âm tính. Qua làm việc, Thảo và H. khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy trước đó.

Quá trình đấu tranh, kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện 22 tép chứa tinh thể màu trắng, 1 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, bộ dụng cụ dùng sử dụng ma tuý, 1 mã tấu, 1 dùi cui ba khúc và một số vật dụng.

Qua đấu tranh, đối tượng Thảo khai nhận các túi chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá mà đối tượng mua về cất giấu, sử dụng.

Tang vật vụ án. Ảnh: ĐVCC

Vụ việc đang được Công an xã Ia Pa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) mở rộng điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Với việc triệt phá tụ điểm ma túy nói trên, trưa 9-10, Chủ tịch UBND xã Ia Pa đã thưởng nóng, biểu dương tập thể Công an xã và các cá nhân có thành tích xuất sắc.