Bắt nhóm đối tượng thuê khách sạn tổ chức sử dụng ma túy

(GLO)- Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Gia Bảo (SN 1997, ở xã Xuân An), Hồ Trọng Danh (SN 2008, ở xã Tuy Phước Tây), Huỳnh Thị Hoài Thương (SN 2006, ở phường Quy Nhơn Tây), Võ Tuất Nhiên (SN 2007, ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) và Đinh Văn Hương (SN 1992, ở phường Bình Định).

5 đối tượng bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, tối 3-10, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kiểm tra hành chính tại khách sạn Đ.H (khu phố 10, phường Quy Nhơn Nam), tổ công tác phát hiện Trần Gia Bảo và Hồ Trọng Danh sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận tại khách sạn M. (ở cùng địa phương) cũng có đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác tiếp tục kiểm tra khách sạn M., phát hiện thêm Huỳnh Thị Hoài Thương và Võ Tuất Nhiên đang sử dụng ma túy. Tại đây, cơ quan Công an còn phát hiện nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng.

Ngoài ra, các đối tượng tiếp tục khai nhận liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy còn có Đinh Văn Hương. Qua test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý.